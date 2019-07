Mercedes onderzoekt interne voorkeur voor Hamilton

In de categorie doen of mijn wassen neus bloedt.

Voor Lewis Hamilton had Antonio Giovinazzi afgelopen zondag geen beter moment kunnen kiezen om van de baan af te spinnen dan hij deed. Teamgenoot Bottas, die in het begin van de wedstrijd nog lekker partij geboden had aan de vijfvoudig kampioen, had net zijn stop gemaakt voor medium rubber. De Fin was ook gestart op mediumrubber en moest dus sowieso nóg een stop maken. Hamilton daarentegen kon luttele rondes later én tijdens de safetycar pitten én meteen switchen naar hard rubber. Kat in het bakkie voor de Brit dus.

Maar niet alleen voor HAM kwam de safetycar goed uit, ook voor zijn team was ‘ie wel lekker. Het leidde namelijk af van het feit dat Hamilton anders ook dik gewonnen zou hebben, met dank aan het feit dat Mercedes beide coureurs op een andere strategie had gezet. Hamilton had namelijk ook zonder safetycar gewoon naar de hard compound kunnen wisselen en was dan eenvoudig Bottas voorbijgegaan op het moment dat die zijn tweede pitstop moest maken. Bottas zette na de race dan ook wat voorzichtige vraagtekens bij dit hele gebeuren.

Toto Wolff geeft inmiddels aan dat hij dit wel begrijpt, maar doet ook alsof zijn neus bloedt:

De discussie die we met ze hadden ging erover dat als je beide op dezelfde bandenstrategie zet, de eerste bocht de uitslag al bepaalt. We hadden het idee dat dit een interessante race kon creëren, waarbij de strategieën elkaar op veel momenten overlapten. Zo konden ze alsnog met elkaar racen dachten we, maar wel met een andere strategie. Achteraf zie ik in dat we hiernaar moeten kijken; geven we iemand onbewust de voorkeur? Dat is iets wat we absoluut niet willen. Het leverde meer data en ervaring op waarmee we kunnen beoordelen of het voor herhaling vatbaar is in de toekomst.

Op zich is het niet zo gek dat een team beide coureurs op een andere strategie de race laat beginnen. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook al in de Grand Prix van Tripoli in 1939. Rudolf Caracciola startte in een Mercedes W165 met korte versnellingsbakverhoudingen en reed de race uit zonder pitstop, Hermann Lang maakte wel een pitstop maar reed met langere versnellingsbakverhoudingen. De tweede strategie bleek sneller te zijn en dus won Der Hermann.

Het is alleen wel een beetje apart dat Mercedes juist nu deze keuze maakt, in plaats van al die keren dat Bottas achter Hamilton start. Bovendien is het voorwendsel dat men er niet zeker van was of Hamilton de race uit zou kunnen rijden met één stop hoogst twijfelachtig. Mercedes claimt dat LH44 weg is gestuurd op een tweestopper met de vorm ‘medium – hard – soft’. Maar juist in de allerlaatste ronde op de harde compound reed HAM de snelste ronde van de race.

Enfin, bij Mercedes gaan ze nu dus even grondig onderzoeken of ze ‘onbewust’ Hamilton voortrekken binnen het team. Ik ben alvast benieuwd wat de uitkomst van dit diepgravende onderzoek gaat zijn. Waarschijnlijk dat Ocon binnenkort bevestigd wordt als tweede rijder van het team…

Image-Credit: Millie Bobby Brown met een Mercedes-pet via Twitter