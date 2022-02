Audi S8 2022 rijtest en video

Sinds de komst in 1996 zijn we fan van de S8. Een blokje om tijdens de rijtest van Audi S8 2022 sloegen we dan ook niet af.

De eerste generatie Audi S8 kreeg in 1996 een 340 pk sterke V8, generatie twee deelde zijn motor met Lamborghini: een 450 pk sterke V10. Voor de derde generatie greep Audi weer terug op de V8, ditmaal met turbo’s. Ooit reden we met de eerste drie generaties Audi S8, wellicht moeten we dat nog eens over doen met deze vierde generatie erbij.

Veel keuze is er niet (meer)

In Nederland moet ik daar meteen aan toevoegen. Om maar eens te beginnen met wat we allemaal niet krijgen: de reguliere V8 4.0 TFSI met 338 kW/460 pk, de 3.0 TFSI V6 benzine en de diesels komen ook niet meer via de officiële Audi dealer naar Nederland. Liefhebbers van twaalf cilinders moeten ook nog even doorzoeken. Hoewel Bentley nog steeds een afgeleide van de W12 levert, kan je sinds deze generatie geen W12 meer in het vooronder krijgen van de A8.

Voor de Nederlandse koper zijn er maar drie keuzes: de S8 of de A8 60 TFSI e in korte of lange versie. De A8 60 TFSI e heeft een 17,9 kWh grote batterij waarmee ruim 50 km elektrisch af te leggen is. Dankzij de combinatie van elektromotor en 3.0 V6 komt het systeemvermogen op maar liefst 462 pk en het totale koppel op 700 Nm. Bepaald geen lullige cijfers en het zorgt ervoor dat de A8 60 TFSI e in 4,9 seconde naar de 100 sprint.

Allemaal hybride, quattro, automaat en 250 km/u

Dat de achttraps tiptronic automaat standaard is op iedere versie van de A8 mag in deze klasse niet meer verbazen en wellicht ook niet dat bij het merk van quattro de vierwielaandrijving dat ook is. En zelfs de S8 is tegenwoordig een mild hybrid. De V8 heeft een BAS (belt alternator starter) en een 48V elektrisch systeem die energie opslaat in een compacte lithium-ion batterij. Als de bestuurder bij snelheden tussen 55 en 160 km/u de voet van het gas haalt, wint het systeem energie terug, wat bij echt afremmen tot 8 kW kan oplopen. De BAS zorgt er ook voor dat het start/stop functie sneller kan werken, al vanaf 22 km/u, wat ook nog eens soepeler gaat. Totaal moet het 48v systeem ervoor zrogen dat er in de praktijk tot 0,7 liter per 100 kilometer minder wordt verbruikt.

V8 power

De Audi S8 begon ooit met een V8, maar kreeg voor de tweede generatie een atmosferische V10 met Lamborghini genen. Daarna keerde de V8 weer terug om (voorlopig) niet meer te verdwijnen.

De 4.0 V8 kennen we maar al te goed en stelt nooit teleur. De vier liter grote V8 heeft een hot V layout, daarbij zitten de turbo’s tussen de twee cilinderbanken. Aangezien de uitlaatgassen die de turbo’s aandrijven 1000 graden kunnen worden, snap je waarom het een hot V heet. Voordeel van deze constructie is dat de afstand die de uitlaatgassen moeten afleggen korter is. Dat is beter voor de efficiëntie en zorgt ervoor dat er een snellere gasrespons is.

En weer wist Audi het blok beter te maken: het maximale koppel van 800 Nm is beschikbaar tussen 2.050 en 4.500 toeren per minuut. Het maximale vermogen bedraagt 571 pk. Het zorgt ervoor dat de S8 zo ontzettend makkelijk tempo maakt, er is maar weinig wat er in de praktijk bij in de buurt kan blijven. Voor een grote limousine gaat de sprint naar de 100 ridicuul snel: het duurt slechts 3,8 seconde.

Launch control doet de S8 zonder drama, althans zo lijkt het. Geen klapperende uitlaat, maar de verrassing komt bij het lossen van de remmen. Wielspin. En dat met een vierwielaandrijver op droog wegdek. We maken het niet iedere dag mee tijdens een rijtest, maar in de 2022 Audi S8 wel.

Subliem interieur

Het interieur is subliem, de facelift brengt niet heel veel nieuws, maar dat was ook niet echt nodig. Drie schermen zorgen nog steeds voor de bediening en gelukkig is Audi erin geslaagd dat lekker te laten werken.

Bij de A8 L is er een relaxfauteuil achterin te bestellen die op vele manieren elektrisch verstelbaar en zelfs beschikt over een uitklapbare voetsteun. Om het feest helemaal compleet te maken heeft niet alleen de stoel massage- en verwarmingsfuncties, maar de voetsteun ook. Hoe lekker is dat je wordt gechauffeurd met 200+ en ondertussen je voetzolen worden gemasseerd. In de Audi A8L kan het.

De Digital matrix LED-koplampen met DMD-technologie (digital micromirror device) van de Audi S8 zijn ook al zo’n hoogtepunt van technologie. Een belachelijke hoeveelheid van 1,3 miljoen microspiegels kunnen het LED-licht ‘breken’. Zo zijn lichtbundels op basis van de omstandigheden zeer precies aan te sturen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vooral de eigen rijbaan maximaal te verlichten en om een unieke lichtsignatuur te creëren. De OLED-achterlichten (Organic Light Emitting Diodes) zijn ook nieuw en zien er prachtig uit.

Hightech onderstel

Adaptieve luchtvering, quattro vierwielaandrijving (voor de S8 met sportdifferentieel) vierwielbesturing en actieve rolstabilisatie. Je vraagt je af hoe we ooit door het verkeer hebben kunnen gaan zonder deze features.

Vierwielbesturing is redelijk briljant bij dit soort forse auto’s. Op hoge snelheid sturen de achterwielen tot 1,5 graad mee voor meer stabiliteit, maar dat zal de gemiddelde koper niet perse opvallen. De grotere wendbaarheid wel, op lage snelheid stuurt de achteras 5 graden tegengesteld. Dat helpt echt bij parkeren en straatje keren.

Ook zo’n parel is de actieve rolstabilisatie, die Audi kan toepassen door het 48V boordnet. De stabilisatoren kunnen worden losgekoppeld indien nodig, waardoor de wielen het wegdek beter volgen. In een bocht kan het systeem juist “tegendruk” geven om overhellen te minimaliseren. Sterker nog, in de Comfort+ stand kan het systeem subtiel de bocht inleunen met maximaal 3 graden. Dat zorgt voor meer comfort voor de inzittenden.

Conclusie en prijzen

Met een mondkapje in het vliegtuig of jezelf laten chauffeuren. Ach ik weet ook wel dat die keuze niet zo te maken is, maar ga even mee in mijn denktrant. Veel luxer en comfortabeler wordt het niet, waarbij de S8 de prestaties van een RS6 zo’n beetje evenaart. Dankzij plug-in hybride is de CO2-uitstoot laag en de prijzen daarmee enigszins te behappen. De Audi A8 60 TFSI e quattro is er vanaf € 124.145, de Audi A8 L 60 TFSI e quattro is € 126.775.

Voor de Audi S8 moet de knip verder open, een vanafprijs van € 193.885 betekent in de praktijk dat je altijd de twee ton gaat passeren. Ondanks de betere standaarduitrusting is er ook nog genoeg op de optielijst uit te zoeken. Leuker kunnen we het niet maken: de conclusie van de rijtest van de Audi S8 in 2022: subliem, maar het kost wel wat.