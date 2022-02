BREEK! Dit is de nieuwe Williams FW44 voor 2022!

De nieuwe Williams FW44 moet een grote stap voorwaarts zijn.

De gang zit er lekker in. De eerste paar Formule 1-auto’s voor het komende jaar zijn inmiddels onthuld. Denk aan die van Red Bull, McLaren en Haas. Er komen er ook nog een paar aan, waaronder die van Ferrari en Mercedes.

Voor vandaag is het de beurt aan Williams. De auto in kwestie is de Williams FW44. Alle Williams-auto’s hebben de FW-titel (van Frank Williams) en dit is alweer de 44e van het team uit Grove. Het heeft dus niets met Lewis Hamilton te maken, #blessed.

Kenmerken Williams FW44

Ondanks een interessant statement van Williams (lees het hier), laten ze nog niet heel erg veel los. Dat wat als ‘nieuws’ gemeld wordt, kenden we al. Het zijn immers de wijzigingen waar we al maanden over discussiëren.

De auto die je ziet op de foto is nog enkel een showcar. De afbeeldingen die we namelijk aanschouwen laten een vrij generieke auto zien, die sterk lijkt op het FIA-model van enkele maanden geleden. De nieuwe voorvleugel, 18 inch-wielen met wieldoppen en bijzondere achtervleugel zien we uiteraard terug.

Vandaag is meteen de eerste shakedown op Silverstone. Dat zal wél met de echte auto gebeuren waarmee de coureurs aan de start zullen verschijnen. Dus mocht je in de buurt zijn, neem even een camera mee!









Coureurs

Over coureurs gesproken, er zijn er twee voor het komende seizoen. Nicholas Latifi mag terugkeren. De Canadese coureur gaat nu zijn derde jaar bij Williams (en de F1 in het algemeen) tegemoet. In 2020 waren de prestaties niet denderend, maar in 2021 heeft Latifi een mooie dingen laten zien, waaronder twee keer een puntenfinish. Het





De andere coureur is Alex Albon. De oud-teamgenoot van Verstappen (tot 2019) keert na een jaartje DTM weer terug naar de F1. We zijn heel erg benieuwd hoe presteert naast Latifi. In principe moet Albon wel een paar tienden sneller zijn dan zijn Canadese teamgenoot.

