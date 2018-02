Audi S8 crasht tegen een verkeersbord op de N209

Pijnlijke taferalen op de zondagmiddag.

Vanmiddag vond er een ernstig verkeersongeval op de Doenkade (N209) in Berkel en Rodenrijs plaats. De personenauto in kwestie, een Audi S8 van de D4-generatie, raakte daarbij total loss. De Audi S8 botste frontaal op een groot ANWB verkeersbord. Het verkeersbord ziet er op de schuine positie na nog redelijk intact uit. Dat kan helaas niet gezegd worden over het Duitse Powerkanon. De zijkant van de Audi S8 werd compleet opengerukt door de aanrijding.

Het ongeluk zorgde ervoor dat het verkeer een tijd lang gestremd was. Zo waren alle hulpdiensten inclusief een traumahelikopter ter plaatse van het ongeluk. Er werd zelfs even aangenomen dat auto vlam zou vatten, maar dat was gelukkig niet het geval. In de auto zat enkel de bestuurder, die dit verschrikkelijke ongeluk heeft overleefd. Zijn conditie is op dit moment niet bekend, maar hij is met een traumahelikopter met spoed naar het dichstbijzonde ziekenhuis gebracht.

Dat de veiligheid van auto’s alsmaar groter wordt, is evident. Een tijdje geleden crashte deze Audi S8 nog dwars doormidden.

Fotocredit: Ginopress, met dank aan Dennis voor de tip!