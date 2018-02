Nissan: dit zijn onze beste ontwerpen

Zij van WC-eend, vonden dit de mooiste WC-eenden.

Tegenwoordig is bijna elk merk voorzien van diverse designstudio’s over de hele wereld. Bijna alle merken hebben een herkenbaar familiegezicht. Maar dat is niet altijd zo geweest. In het geval van Nissan is dat nog vrij recent. Niet dat ze bijzonder lelijk waren, maar een Nissan moest vooral functioneel zijn. Dus tot de jaren ’90 was het allemaal niet zo heel bijzonder en samenhangend, op wat leuke design-strapatsen op basis van de Micra na (denk aan de Pao, Figaro en S-Cargo).

Mede daarom werd er 15 jaar geleden een nieuwe designstudio in London geopend. Deze designafdeling, die intern ‘NDE’ wordt genoemd is het begin geweest voor de design-renaissance van Nissan. Of dat ook verklaart waarom Nissan zichzelf nu groter vindt dan Volkswagen is niet zeker, maar het heeft ze zeker geen windeieren gelegd om een ander, meer aansprekend design toe te gaan passen. Volgens de grote baas van het designcentrum, Mamoru Aoki, zijn dit de 15 beste ontwerpen die in deze studio zijn ontworpen.

2003: Qashqai concept

Nissan zag in dat de traditionele Almera en Primera niet aan de straatstenen te slijten was. Daarom een vingeroefening met een compleet andere auto en een bizarre naam.

2005: Micra C + C (K12)

Serieus, Mamoru is trots op de Micra met open ruggetje. Waarom weet niemand.

2006: Nissan Terranaut Concept

Dit is uiteindelijk de Pathfinder geworden. Volgens Nissan was deze auto specifiek gebouwd met avonturiers, wetenschappers en geologen in het achterhoofd. Het werden Amerikaanse voetbalmoeders.

2007: Nissan Qashqai

Nissan toonde lef door de Qashqai in productie te nemen. Natuurlijk, het uiterlijk werd wel iets aangepast, maar die knotsgekke naam mocht blijven.

2007: Nissan NV200 Concept

De NV200 roemen om zijn design is natuurlijk kolder. Wie wel eens in New York geweest is, heeft er vast wel eens in gezeten. De saaiste taxi’s aller tijden. De concept-versie was echt heel erg cool. Dat is wat je krijgt als de afdeling boekhouding en marketing hun zegje mogen doen.

2007: Nissan Qazana Concept

Nissan was aan het kijken naar mogelijkheden voor een kleiner crossover-model. De Qashqai was een absolute winstpakker, dus nog een verkooptopper in de showrooms: ja graag! Mamoru vond dat een kleiner model wat wat extraverter mocht zijn.

2010: Nissan Juke

Deze Nissan wist wél de vertaalslag te maken van concept naar productiemodel. Er werden wel wat kleine dingetjes gewijzigd, maar in grote lijnen was de Juke bijna net zo apart als de Qazana concept. Erg knap, amper 10 jaar geleden was je in dit segment nog aan het shoppen voor iets als een Almera. De Toyota CH-R is een groot saluut aan het lef van de Europese Japanner.

2013: Qashqai

Op het moment dat alle merken met hun crossover op de markt komen, heeft Nissan al een tweede generatie klaarstaan.

2014: Nissan Concept 2020

Het zal jullie zijn opgevallen dat de 370Z en GT-R niet in de lijst staan. Deze zijn ontworpen in Japan. Over de opvolger van beide auto’s is vrij weinig bekend. Zoals het verleden heeft geleerd laat Nissan dit segment iets te lang links liggen, om vervolgens genadeloos toe te slaan. Dat de nieuwe GT-R trekjes gaat hebben van deze concept, is niet ondenkbaar. Maar dat zal nog wel even duren.

2014: Infiniti Emerg-E

Zoveel lef als Nissan heeft met zijn concepts, zo behoudend is Infiniti. Op zich zijn het geen verkeerde auto’s, maar ze zijn een beetje ‘meh’. Tenzij je 400 pk voor héél weinig geld wilt hebben, is er vrij weinig reden om je ziel en zaligheid te togen naar de Infiniti dealer. Daarom hadden ze de E-Merge gewoon in productie moeten nemen. De auto ziet er productierijp genoeg voor uit.

2015: Nissan Gripz

Deze auto moet het nieuwe gezicht van Nissan vertegenwoordigen. Ondanks dat het overduidelijk een concept-auto is, is er wel degelijk rekening mee gehouden dat deze auto als B-segment crossover op de markt moet komen. Als een soort Nissan Micra, maar dan een sport-crossover daarvan.

2016: Infiniti QX30 Concept

Eigenlijk is deze auto een absoluut meesterwerk, net als de nieuwe Micra. Waarom? De ontwerpers hadden erg weinig vrijheid. Niet alleen de designtaal moet toegepast worden, maar de auto moest staan op een bestaand chassis. Waar de Micra eigenlijk gewoon een Renault Clio is, is de Infiniti QX30 een Mercedes-Benz GLA. Toch een hele prestatie dat ze dit er van hebben weten te maken.

2016: Nissan Blade Glider

Uiteraard moet de designafdeling houden met compleet nieuwe layouts en techniek. De Blade Glider is een kleine achterwielaangedreven sportauto met een elektromotor. De zitpositie is net als bij een McLaren F1: de bestuurder in het midden, met twee zitplaatsen er schuin achter.

2016: Nissan Navara EnGuard Concetpt (D23)

Deze auto is ontwikkeld voor mensen die veel van huis werken op plaatsen zonder stopcontact. Met bekende Nissan EV-techniek kan men werken, zonder de motor als aggregaat te hoeven gebruiken. Wat er verder bijzonder aan is: schiet mij maar lek.

2017: Infiniti Q60 Project Black S

De Infiniti Q60 is op zich een fraaie auto. Het enige nadeel is dat het misschien een iets te bescheiden ontwerp is. Prima voor de meesten, maar sommige mensen kunnen een beetje sportieve middenklasser wel waarderen. De Black S is een concept op basis van de Q60 om er een soort M4-concurrent van te maken.

Of je de ontwerpen mooi of lelijk vindt maakt niet uit. Sterker nog, laten we blij zijn dat Nissan in Europa een designstudio heeft alwaar interessante auto’s vandaan komen. Want liever een lelijke auto, dan een saaie auto. Tenzij het een Micra CC betreft. Yikes. En we moeten niet vergeten waar Nissan vandaan is gekomen. Niet al te lang geleden konden de ontwerpen worden gebruikt om ADHD’ers een beetje te kalmeren: