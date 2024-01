Audi Q8 e-tron edition Dakar – test en video

Overlanding met je elektrische SUV: waarom ook niet? Audi eert meteen hun deelname aan de rally met de Q8 e-tron edition Dakar.

Ik prijs me altijd gelukkig met vrienden die over dit soort auto’s in de nacht nog liggen te woelen. Sterker nog: in een laatste stuiptrekking verbouwde ene N. een elektrische SUV tot een wat meer ruig apparaat. Vlak daarna was die auto toch weg, het hielp blijkbaar niet om de liefde voor de elektrische Jag nog een tweede leven te geven.

Zelf voel ik de behoefte ook om een ruige Cayenne (om maar wat te noemen) te bouwen, maar de ratio overheerst: in Nederland kan je niet heel veel met dit soort apparaten. Maar goed, dat geldt ook voor de gemiddelde sportauto. Dus wat let me eigenlijk.

Geïnspireerd op de RS Q e-tron voor Dakar

Zoals bekend, doet Audi mee met de geëlektrificeerde RS Q e-tron aan de loodzware Dakar rally. De optionele wrap die op slechts 99 exemplaren geplakt gaat worden, maakt de overeenkomst nog duidelijker. Een klein beetje jammer is dat Audi de zwarte stickers met een zwarte Audi Q8 e-tron edition Dakar combineerde. Een beetje kleur in de wrap of in de auto had het nog wat spannender gemaakt.

Hoger, breder en ruiger

Belangrijkste element om een SUV meer terreinvaardig te maken is het monteren van ruigere banden. De twintig inch velgen met sportieve zomerbanden zijn dan ook geloosd en vervangen door zwarte 18 inch velgen. Daaromheen monteert Audi General Grabber AT3 all-terrain 265-60-18 banden, die een stuk geschikter zijn voor het ruigere werk en lossere ondergrond.

In het terrein en op de parkeerplaats voor het terras deze zomer (of tijdens de apres-ski!) is een beetje hoogte ook belangrijk. Je moet een entree maken tenslotte. Voor landen met wilde natuur zijn aanloophoeken, bodemvrijheid en doorwaaddiepte ook nog belangrijk.

Om met dat laatste te beginnen: de Q8 e-tron is nooit ontwikkeld om echt offroad te gaan. Met prijzige aanpassingen is er vast veel meer van te maken, maar voor nu is de veilige doorwaaddiepte 300mm. Daar lachen ze om bij de echte offroad-merken, maar voor huis-tuin-en-keuken gebruik is het meer dan voldoende.

Totaal staat de Audi Q8 e-tron edition Dakar tot 65 mm hoger dan zijn reguliere broer. Dankzij luchtvering kan de Q8 e-tron zowel de hoogte in voor offroad gebruik of juist verlaagd worden. De grondspeling is 220mm.

Bij 85 km/u zakt de luchtvering 15 mm, bij 100 km/u nog eens 17mm en bij 120 km/u 13mm. Het zorgt voor een betere aerodynamica en voor een betere stabiliteit bij hoge snelheid.

Gebaseerd op de Q8 e-tron 55

Een hogere SUV met ruigere banden is niet het beste recept voor een grote range, dus Audi pakte terecht de Q8 e-tron 55 met grote batterij als basis. Het accupakket van de Q8 e-tron 55 is een forse 114 kWh groot (netto 106 kWh) en daarmee haalt de Q8 edition Dakar 450 km in de WLTP-testcyclus.

Power is er ook genoeg: de twee motoren leveren gezamenlijk 408pk en 664Nm (in de boost modus). De sprint naar de 100 km/u duurt 5,9s en de topsnelheid is 200 km/u. Hoe dat gaat op die banden, daar moet ik nog even naar gissen…

Vermakelijke gravelkoning

In de bergen van Oman konden we nog voor de kerst de eerste kilometers met de Audi Q8 e-tron edition Dakar maken. Meer dan 500m normale weg heb ik niet gezien, maar op dat stukje leken de General Grabber AT3 all-terrain nog redelijk beschaafd. Mocht je het echt niet zien zitten om met offroad rubber rond te rijden, Audi levert 20 inch velgen met zomerbanden mee.

We reden in een konvooi, maar echt lullig zijn ze niet bij Audi. Op het ruigere rotsklimwerk lag het tempo op een beschaafd tempo, daarbuiten mocht het gas erop. En wat ben ik dan blij dat het oude Audi met bijna louter op onderstuur ingestelde auto’s is verdwenen. De Q8 e-tron edition Dakar liet zich heerlijk bochten ingooien. Op het gas waaiert de achterkant mooi uit, maar nog leuker is om de innerlijke Carlos Sainz los te laten. Even liften tijdens het insturen zorgt ervoor dat de Q8 e-tron zich al zet, waarna je de hele bocht gecontroleerd kan driften. Wat een feest.

Lekker volgehangen

Audi heeft ervoor gekozen om de Q8 e-tron edition Dakar rijk uit te rusten. Daarnaast zijn er alle goodies zoals LED’s die “edition Dakar” op de straat projecteren. Speciale vloermatten, het imperiaal wat 40kg mag dragen. de tas, het is allemaal onderdeel van de standaarduitrusting. De Q8 e-tron edition Dakar heeft overigens dezelfde brede carrosserie en 5,7 cm grotere spoorbreedte als de SQ8 e-tron.

Een officiële Nederlandse prijs is er nog niet, maar in Duitsland komt de Audi Q8 e-tron edition Dakar op 120k, de op 99 stuks gelimiteerde uitvoering met wrap is nog eens 10k duurder. Een hoop geld, maar wel een leuke auto. In Nederland komt de Audi Q8 e-tron edition Dakar nauwelijks tot zijn recht, we hebben nog maar verschrikkelijk weinig onverharde wegen over. Bidden voor wat vaker sneeuw dan maar, want op besneeuwde wegen moet de Audi Q8 e-tron edition Dakar het wel lekker doen. Een hebbeding dus, en ik hoop van harte dat wat Nederlandse (of Belgische) liefhebbers er één bestellen.