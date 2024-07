Deze 992 met ‘klapkoplampen’ is extreem cool

Na talloze restomods hebben we deze keer een nieuwe 911 die aangepast is. En hoe.

Een Porsche 911 hoort eigenlijk ronde koplampen te hebben. Porsche is daar één keer van afgeweken en daarna zijn ze gelukkig snel weer teruggegaan naar ronde koplampen. Toch kunnen andere koplampen ook heel goed staan op een 911. Dat bewijst de ‘Turbo Spezial’, die nog historisch verantwoord is ook.

Turbo Spezial

De Turbo Spezial is een creatie van Unofficial Machines, een nieuw bedrijf gevestigd in Monaco. Zij hebben een eigen draai gegeven aan de Porsche 992 Turbo S. De Turbo Spezial heeft niet alleen andere koplampen, maar een complete bodykit en een grote spoiler.

935 Straßenversion

De Turbo Spezial is gebaseerd op de Porsche 935, om precies te zijn de 935 Straßenversion. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een straatlegale versie van de 935. Porsche bouwde deze auto in 1984 speciaal voor Mansour Ojjeh, de eigenaar van TAG. Onder zijn bewind raakte deze naam onlosmakelijk verbonden met de autosport.

Klapkoplampen

Deze Turbo Spezial is dus een moderne interpretatie van die auto. Dat is duidelijk terug te zien in de grote achtervleugel, de enorm brede wielkasten en ook de rode kleur, die geïnspireerd is op de auto van Mansour Ojjeh. Maar het gaafste detail zijn toch wel de koplampen, die geïnspireerd zijn op de klapkoplampen van het origineel en toch heel modern ogen. Het is alleen niet duidelijk of het daadwerkelijk klapkoplampen zijn.

Ducktail

Mocht je de spoiler een beetje too much vinden dan hebben we goed nieuws: Unofficial Machines komt ook met een versie die alleen een ducktail heeft (zie boven). Het plan is om totaal 100 exemplaren te bouwen, waarvan 10 speciale versies die alleen voor het circuit bedoeld zijn. Een niet-Straßenversion dus.

750 pk

Onderhuids is er overigens ook nog wat aangepast: het vermogen is van 650 pk naar 750 pk getild en het koppel bedraagt 950 Nm. Dat is meer voor de vorm, want de Turbo S was natuurlijk al snel zat.

Prijs

Er is ook al een prijskaartje bekend voor de Turbo Spezial: €350.000. Als we het goed begrijpen is dat exclusief de auto. In Nederland zou je dan dus uitkomen op een totaal van minstens €680.000. Dat is wel heel gortig, maar desalniettemin is het een bijzonder tof project.