Video: elektrische Porsche Macan, een echte Porsche?

We stopten Wouter in een vliegtuig en daarna in een ander vliegtuig zodat hij uiteindelijk voor ons in Singapore stond. Want daar werd de nieuwe elektrische Macan onthuld gisteren.

De droge info lazen jullie gisteren al over de Macan. Maar nu de video met het commentaar van Wouter erbij die niet alleen de aanwezige influencers maar ook de Macan zelf aan een onderzoek mocht onderwerpen.

Veel kijkplezier en laat vooral weten of het nou eigenlijk duur is of niet, die vanafprijs van € 88.900 voor de Macan 4!?