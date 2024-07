Bied mee op deze heerlijke 8 Serie met V12

Wat wordt ‘ie toch mooi oud, de E31 8 Serie…

De huidige 8 Serie is een hele gave bak, maar toch is deze auto lang niet zo bijzonder als de eerste 8 Serie. Met die auto hebben ze bij BMW echt hun best gedaan om een waardig vlaggenschip neer te zetten. Dat uitte zich onder meer in het feit dat er een V12 in lag.

Er was de keuze uit zowel een V8 als een V12, maar de auto die we vandaag voor ons hebben is een 850i. Anno 2024 heb je met de (M)850i ‘slechts’ een V8, maar in 1991 kreeg je dan een 5,0 liter V12. Die was goed voor 300 pk, wat ook voor die tijd niet bijster veel was. Vandaag de dag maakt het allemaal niet meer zo veel uit: je koopt geen auto uit de jaren ’90 omdat je de snelste wil zijn.

Voor de ontwikkeling van de 8 Serie had BMW alles uit de kast getrokken. Zo werd de auto met de computer ontworpen, wat destijds nog heel futuristisch was. Dit leverde een gestroomlijnde auto op, die overigens ook heel mooi oud wordt. Want zeg nou zelf: je zou niet zeggen dat deze auto in de jaren ’80 is ontworpen.

Op technisch gebied was de 8 Serie ook een hele moderne auto. Het was bijvoorbeeld een van de eerste auto’s met een drive-by-wire-systeem. Het was tevens een van de eerste BMW’s met een multilink-ophanging.

Hoewel de 850i (in tegenstelling tot de 750i) ook met handbak werd geleverd, is dit exemplaar voorzien van een automaat. Dat past eigenlijk ook het beste bij het karakter van de auto. De 8 Serie is geen sportwagen, maar een GT.

Deze specifieke 850i is uitgevoerd in een briljant kleurtje: Briljantrot, met een bijpassend zwart/rood interieur. De auto is ook voorzien van fraaie Alpina-velgen, al moeten we er eerlijkheidshalve bij zeggen dat het geen echte zijn.

De auto is in ieder geval een plaatje, en het goede nieuws is: er kan op geboden worden. Deze BMW 850i wordt momenteel geveild via The Collectables, waar er nog tot en met maandag 20.30 geboden kan worden.