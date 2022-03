Audi SQ5 Sportback TDI rijtest en video

Twee primeurs in één auto: het leek ons voldoende reden om de Audi SQ5 TDI Sportback aan een rijtest te onderwerpen. Zo vaak rijden we ook geen diesel meer.

De tweede generatie Q5 is natuurlijk geen onbekende voor ons, maar Audi had “stilletjes” een Sportback aan de line-up toegevoegd. Na de Q3 Sportback en e-tron sportback is het recept wel redelijk duidelijk: pak de SUV en voeg er een coupé achtige daklijn aan de achterzijde toe. Het resultaat is een iets minder praktisch, maar in zekere zin elegantere auto. Soms slaagt die missie, soms wordt het niet helemaal. Dat blijft smaakgebonden, maar persoonlijk vind ik de (S)Q5 Sportback best OK geworden.

De Sportback is overigens net zo hoog en breed als de “reguliere” Q5, maar is wel 7mm langer. De cW waarde is met 0,30 ook iets lager, maar dat geeft verder geen voordeel voor de prestaties.

V6 TDI powerrrr

De SQ5 van de eerste generatie was in Europa louter als TDI te krijgen, terwijl de rest van de wereld wel een benzine SQ5 ter beschikking had. Na dieselgate (en wellicht ook geholpen door) besloot Audi dat de tweede generatie een ouderwetse benzineslurpert mocht worden. En nu zijn we weer terug bij af: want de SQ5 TDI is terug.

Het is een beetje roeien tegen de stroom in, want diesels hebben serieus aan populariteit ingeboet. In het Nederlandse belastingklimaat zeker, maar ook elders in Europa lopen de verkoopaantallen van diesels terug. Dat Audi dan toch een SQ5 TDI brengt, heeft te maken met CO2 uitstoot en ook met het verbruik en daarmee het gebruik. Audi’s S-modellen zijn de auto’s waarmee je in comfort en met snelheid grote afstanden moeten kunnen afleggen. Hoe lekker is het dan dat je een stuk minder vaak moet tanken….

Elektrische compressor

Als je de rijtests van de Audi S4 en S6 TDI hebt gelezen of gekeken, dan herinner je je wellicht dat ik nog niet helemaal overtuigd was van de 3.0 V6 TDI met electric powered compressor (EPC). De V6 TDI was juist onderin en/ of bij lage snelheden niet bij de les.

Het goede nieuws is dat Audi weer helemaal terug is met de SQ5 TDI. Het is alsof ze waren vergeten om het stekkertje van de electric powered compressor (EPC) vast te klikken. Bij lage belasting (en toerentallen) zijn er te weinig uitlaatgassen om de turbo aan te drijven. In die omstandigheden gaat er een klep open en wordt de EPC ingeschakeld. Door de elektrische aandrijving kan de EPC dan direct meer lucht de cilinders in pompen. Komt de 3.0 TDI meer op stoom, dan sluit de klep weer en neemt de turbo het over.

Met dank aan 48V

Tot voor kort was een 12v elektrisch systeem gewoon voor personenauto’s, inmiddels zijn er diverse auto’s die een 48V mild-hybrid technologie (MHEV) gebruiken. Door het hogere voltage kan het regeneratieve remsysteem maximaal 8 kW terugwinnen en in een lithium-ion accu opslaan. Daarmee kan de EPC worden gevoed, maar het scheelt ook in het brandstofverbruik. Wat jullie mogelijk dan weer meer interesseert is het maximale vermogen van 341 pk.

Het maximumkoppel maakt helemaal indruk: tussen 1750 – 3250 toeren per minuut is het maximale koppel van 700 Nm beschikbaar. De prestaties zijn dan ook prima: 0-100 doet de Audi SQ5 Sportback TDI in 5,1 seconde. Volgens Audi is de topsnelheid begrensd op 250 km/u, maar ik heb proefondervindelijk mogen ervaren dat de SQ5 ietsje harder mag. Dat hebben we allemaal voor jullie over, om tijdens de rijtest van de Audi SQ5 Sportback TDI te zien waar de begrenzers exact op is afgesteld. Tijdens een mooie rit op een lege autobahn tikte de SQ5 262 km/u aan op de teller.

Door een mix van zakelijke en privé afspraken, corona-regels en gevallen moest ik de testperiode serieus kilometers maken. Met een elektrische auto kan je iedere dag met een volle accu starten, maar de charme van een diesel is dat je zelfs met een derde van een tank de meeste EV’s nog verslaat qua actieradius. En zeker als je meer dan 400-500 km op een dag moet, is een auto met een brandstoftank nog steeds prettiger.

Het karakter van de TDI helpt hier ook mee. De fijne achttraps automaat houdt de 3.0 V6 bij de les en met 700 Nm aan koppel doet de TDI het allemaal al zo makkelijk. In de snelheidsrange van 60-220 km/u doet de SQ5 TDI alles met de vingers in de neus.

De rijeigenschappen zijn ook typisch Audi. Onderstel en aandrijflijn maken het vooral makkelijk om met grote stappen meters te maken. Het quattro systeem stuurt in principe 60% van de kracht naar achteren. Als de omstandigheden erom vragen gaat tot 70% van de kracht naar achter of tot 85% naar de vooras. Onder normale Nederlandse omstandigheden (droog of nat asfalt) voelt de SQ5 TDI vooral heel neutraal en kan die makkelijk zijn kracht op het asfalt kwijt. Voor de SQ5 is er niet zoals bij de RS3 een driftmodus beschikbaar om het spannender te maken.

Het interieur en de strafpunten

Zoals altijd bij Audi is het interieur top. De materialen zijn fraai, de details doordacht en alles werkt redelijk zoals je het verwacht. Net als bij de Audi A4 heeft de (S)Q5 inmiddels een 10,1” grote touchscreen voor het MMI infotainment systeem gekregen. Briljant zijn de Audi virtual cockpit, het grote (12,3-inch) digitale instrumentenpaneel, die het optionele head-up display bijna overbodig maakt.

Waar ik strafpunten voor uitdeel….. de foto’s spreken voor zich. Als het zo duidelijk nep is, laat ze dan weg.

Conclusie en prijzen

De Nederlandse nieuwprijs is ronduit schrikken: € 122.156. Dat is nog zonder opties, want de Audi SQ5 Sportback TDI van de rijtest kost maar liefst € 140.055. Met 22% bijtelling, snap je de keuze van de zakelijke rijder om dan maar te gaan voor een e-tron Sportback S en dan maar snel te laden onderweg.

De plug-in hybride versie van de Q5 55 TFSIe met 367 pk en een prijs van 85 mille is een stuk beter te behappen. Maar wat is zo’n SQ5 TDI een fijne auto. Lekker snel, het smoelt goed en om het er thuis doorheen te krijgen: ook lekker praktisch. Jammer van die achterlijke belastingen in Nederland.