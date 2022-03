Dit is de grootste kanshebber om de eerste GP van 2022 te winnen!

Drie keer raden wie de grootste kanshebber is voor de GP van Abu Dhabi 2022.

Eindelijk gaat het weer gebeuren deze week: een heuse Grand Prix! Na de spectaculaire race in Abu Dhabi hebben we opvallend genoeg voldoende gespreksonderwerpen gevonden omtrent de F1. Maar het is wel lekker dat het echte seizoen weer van start gaat.

Nu er twee keer drie testdagen zijn geweest, kunnen we een balans opmaken wat de kansen zijn voor de eindoverwinning. Uiteraard kunnen wij het aan alle Nederlandse F1-kenners gaan vragen, maar die hebben dan een ‘oranje bril’ op. Is die aanname eigenlijk wel correct?

Grootste kanshebber overwinning

Nee. Volgens de wedkantoren niet. Nu zitten wedkantoren er ook weleens naast, maar omdat het om geld gaat, zijn ze vaak accurater. Chauvinisme verbloemt namelijk wel het een en ander, natuurlijk.

Maar volgens de vele wedkantoren is er een duidelijke favoriet voor de openingsronde: Max Verstappen. Dat is op zich niet gek. Red Bull maakte namelijk een uitstekende indruk met erg weinig foutjes, gebreken of incidenten. Die laatste update van zaterdag zal ook meegespeeld hebben, want de RB18 gaat als een speer.

Zo slecht als Mercedes zichzelf (wéér) presenteert, zijn ze niet. Lewis Hamilton staat namelijk recht achter Verstappen bij de wedkantoren om de GP te winnen. Wat er daarachter gebeurd, is zo mogelijk opmerkelijker. Na de twee kemphanen hebben de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz namelijk de grootste kans om te winnen. Daarna pas komen George Russell en Sergio Pérez.

Top 20

De complete top 20 ziet er als volgt uit. Weet je meteen de uitslag van de kwalificatie, race en einde van het seizoen. Hebben we dat ook weer gehad!

Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Carlos Sainz George Russell Sergio Pérez Lando Norris Daniel Ricciardo Pierre Gasly Fernando Alonso Esteban Ocon Sebastian Vettel Lance Stroll Yuki Tsunoda Valtteri Bottas Kevin Magnussen Alex Albon Guanyu Zhou Mick Schumacher Nicholas Latifi

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over het nieuwe F1-seizoen 2022!