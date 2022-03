Accu BMW X5 45e is tóch niet veilig

Er was 2 jaar geleden al een terugroepactie vanwege brandgevaar, maar BMW komt er nu achter dat de accu nog steeds niet 100% veilig is.

Terugroepacties zijn van alle tijden, maar terugroepacties vanwege brandgevaarlijke accu’s is een modern fenomeen. Er zijn al heel wat fabrikanten geweest die erachter kwamen dat er iets mis was met de accu’s van hun EV’s of PHEV’s. BMW kan er over mee praten.

Kwade opzet?

We gaan even terug naar eind 2019. We schreven toen over een spiksplinternieuwe BMW X5 xDrive45e die in België in de fik was gevlogen. Dit gebeurde terwijl de auto gewoon geparkeerd stond. De grote vraag was: waarom? Was er kwade opzet in het spel, of was die auto spontaan in de hens gegaan? Experts van BMW zelf concludeerden dat waarschijnlijk het eerste het geval was.

Terugroepactie

Misschien was deze auto inderdaad stomtoevallig aangestoken, maar er bleek toch sprake te zijn van brandrisico bij PHEV’s van BMW. In 2020 werd er namelijk een terugroepactie op touw gezet. Daarbij moesten er een hele reeks plug-in hybrides van BMW terug naar de dealer voor inspectie. In Nederland ging het om een kleine 450 auto’s van verschillende modellen.

Kortsluiting

Wat was er destijds precies aan de hand? Vanwege een productiefout zou er kans op kortsluiting zijn bij de eerste keer opladen. In het ergste geval zou dit ervoor kunnen zorgen dat de auto in lichterlaaie komt te staan.

Testen

Een Autoblog-lezer die zelf een BMW X5 xDrive45e bezit kreeg hier ook mee te maken. Met de terugroepactie bedoelen we dan. Zijn auto werd destijds twee weken aan testen onderworpen. Hij kreeg vervolgens te horen dat zijn X5 in orde was. Eind goed, al goed.

Vervangen

Of toch niet? Nu, twee jaar later blijkt dat BMW het nog steeds niet vertrouwd. De X5-eigenaar kreeg namelijk opeens bericht dat er één of meerdere modules in de accu vervangen moeten worden. Dit blijkt op basis van de “huidige inzichten” bij BMW. In de tussentijd wordt hij verzocht de accu niet op te laden.

Verklaring BMW

We hebben navraag gedaan bij BMW Nederland en die bevestigen dat er inderdaad een nieuwe terugroepactie gaande is. In Nederland gaat het om 300 exemplaren van de BMW X5 xDrive45e. BMW geeft daarbij de volgorde verklaring aan Autoblog.nl:

Tijdens een intern kwaliteitsonderzoek werden in sommige cellen van de hoogspanningsbatterij onzuiverheden ontdekt. In uitzonderlijke gevallen kan hierdoor kortsluiting optreden wat in zeer zeldzame gevallen kan leiden tot brand bij een volledig opgeladen batterij. Hoewel deze kans uiterst gering is, wil BMW elk risico uitsluiten.

Als je zelf ook tot de doelgroep behoort heb je waarschijnlijk al bericht gekregen van BMW. Zo niet, dan kun je dat binnenkort verwachten. Dan kan er eindelijk gezorgd worden dat je accu écht helemaal veilig is.