Audi SQ8 ramt Kia met caravan in Rotterdam

Geramd worden door een Audi: dat is geen leuke manier om je vakantie te beginnen of eindigen.

Een ongeluk kan overal gebeuren, maar op sommige plekken is de kans toch net iets groter. In Rotterdam doe je er bijvoorbeeld goed aan om op te letten bij de kruising Matlingeweg en Industrieweg. Daar gaat het namelijk om de haverklap mis.

Vandaag was het weer raak. Deze keer was er een dikke Audi SQ8 bij betrokken. Deze ramde een Kia Sportage, die nota bene een caravan trok. De Kia werd door de Audi klemgedrukt tegen een lantaarnpaal. Dat ging flink hard want in beide auto’s moesten de airbags hun werk doen.

Het belangrijkste is dat iedereen ongedeerd bleef. Dat geldt echter niet voor de auto’s. Vooral de Kia ligt stevig in de kreukels. De Audi is alleen rechtsvoor beschadigd. Hoeveel schade de Audi precies heeft opgelopen is niet te zien, maar die kan vast weer opgelapt worden.

Het is ook geen auto die zomaar economisch total loss is, want het gaat om een Audi SQ8. Omdat het een Duitser is, kunnen we de exacte prijs van dit exemplaar niet achterhalen, maar er is minstens een ton voor betaald. Dat is overigens nog een schijntje in verhouding tot wat een SQ8 in ons land kost.

Omdat we geen kentekencheck kunnen doen weten we ook niet of het de benzine- of de dieselversie is. Dat kan namelijk allebei met een SQ8. De benzineversie heeft een V8 met 507 pk en 770 Nm koppel, de dieselversie een V8 met 435 pk en 900 Nm koppel. In beide gevallen zou het een uitstekende caravantrekker zijn. Maar dat geheel terzijde.

We willen niet zomaar iemand de schuld in de schoenen schuiven, maar de Audi heeft de schijn flink tegen. Het lijkt erop dat de Kia op een voorrangsweg reed en van de zijkant is aangereden door een overstekende Audi.

Het is zeker niet de eerste keer dat zoiets hier gebeurt. Sterker nog: afgelopen vrijdag was er een vergelijkbare aanrijding op exact dezelfde locatie. Mocht je dus nog eens over de Matlingeweg in Rotterdam rijden: let ter hoogte van het Haan tankstation even op dat je niet geramd wordt.

Foto’s: Marco Hoope / Mediatv.nl