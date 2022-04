Ook deze iconische sportwagen wordt volledig elektrisch

Wie had dat gedacht? Van een atmosferische V8 naar elektrokracht.

We leven in rare tijden. Het is niet langer de vraag óf een bepaald merk of model elektrisch wordt, maar wanneer. Sommige merken maken er meer haast mee dan je eigenlijk zou verwachten. Lotus bijvoorbeeld. En Hummer heeft nota bene een comeback gemaakt als EV-merk. Wie had dat ooit kunnen bedenken?

Vandaag is er nog meer schokkend nieuws: een iconische sportwagen wordt volledig elektrisch. Een model dat al acht generaties lang onlosmakelijk verbonden is met een dikke V8. Oké, de eerste generatie was er ook met een zescilinder, maar dat doet er verder niet toe.

We hebben het over de Chevrolet Corvette. De Amerikanen hebben vandaag officieel bekend gemaakt dat er een volledig elektrische Corvette in de pijplijn zit. En dan niet zoals er ook een elektrische Ford Mustang is. Nee, de elektrische Corvette wordt gewoon een sportwagen. Maar dan zonder V8.

Om de cultuurshock wat minder groot te maken, introduceert Chevrolet de elektrificatie stapsgewijs. Er komt namelijk eerst een hybride Corvette. Sterker nog: die komt er al heel snel. De hybride Corvette zal namelijk volgend jaar al leverbaar zijn. Chevrolet is al bezig de auto te testen, zo is te zien in de onderstaande teaser.

De Amerikanen laten nog geen details los, maar waarschijnlijk zal de hybride Corvette een serieuze berg power krijgen. Het zou zomaar kunnen dat deze versie nog boven de 670 pk sterke Z06 wordt gepositioneerd. Daarmee zou het een echte Ferrari-killer worden, die ongetwijfeld een stuk schappelijker geprijsd wordt.

En dan komt er dus ook een volledige elektrische Corvette, al zal die wat langer op zich laten wachten. Maar dat is niet zo’n ramp, want de meeste Corvette-klanten hebben waarschijnlijk nog het liefst een V8. Gelukkig blijft Chevrolet die voorlopig ook gewoon leveren. In de Z06 krijg je zelfs de krachtigste atmosferische V8 ooit. Als petrolhead mag je dus absoluut niet klagen.