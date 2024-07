Audi past flauwe badgetuning toe op nieuwe modellen

Meedoen met de grote jongens, zelfs met een Audi A3, dankzij badgetuning.

Wat zijn badges tegenwoordig nog waard? Waar staan ze voor? Autofabrikanten lijken het zelf ook niet meer te weten. BMW plakt tegenwoordig zelfs op de koelkast op kantoor een M-badge (denken we). Audi heeft er ook een handjevol van, met verschillende strategieën door de jaren heen.

Voor de nieuwste modellen gaat de boel weer op de schop. Een ergernis die niet beperkt blijft tot autoliefhebbers in de lage landen, ook bij Motor1 vinden ze het irritant. We hebben het over badgetuning met in dit specifieke geval Audi. De inmiddels wereldberoemde gele Autoblog-pijl wijst het issue aan.

Wat is er aan de hand?

Als jij een kekke S of RS-Audi koopt had je tot voor kort een unieke badge. De badge werd altijd voorzien van een mooie rode embleem aan de linkerzijde. Het is de kleur van Audi Sport. Zo kon jijzelf (en anderen natuurlijk) zien dat jij niet zomaar een A3, A5 of een Q8 had. Het was op z’n minst een S of zelfs een RS. Wie dik is mag dat showen zeggen we dan. Tenminste, als het om auto’s gaat.

Audi heeft echter besloten het rode embleem naar de gewone modellen te brengen. Bijvoorbeeld een A3 met een S-line pakket krijgt nu ook het rode embleem. Het enige vereiste is dat het S-line pakket onderdeel is van de auto. Daardoor ligt de drempel een stuk lager dan een volboed S of RS. Een treurig gevalletje badgetuning, want dat maakt je S of RS iets minder speciaal.

Voor nu is bekend dat het in elk geval toegepast wordt op de nieuwste A3, A5 en Q8, maar de verwachting is dat straks alle nieuwe modellen van Audi deze strategie krijgen van het merk uit Ingolstadt.

Ja, er zijn grotere problemen in de wereld en dit is misschien een klein dingetje. Toch is dit iets dat ik met je wilde delen. Bij het zien van een nieuwe A3, A5 of Q8 hoef je niet automatisch te denken dat het een Audi Sport-auto is door het rode embleem. Nu weet je waarom. Graag gedaan.