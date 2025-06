Manhart TR 900 II haalt het uiterste uit de 911 Turbo S

Met de Manhart TR 900 II hoef je niet meer te wachten op de nieuwe Turbo S.

De 992.2, oftewel de facelift van de huidige generatie 911, is inmiddels een tijdje verkrijgbaar. Van Carrera T tot GT3, allerlei varianten zijn verkrijgbaar. Behalve Turbo S. Het is nog steeds wachten op de nieuwe. Heb je geen zin om te wachten dan kun je bij Manhart terecht voor de nieuwe TR 900 II. Deze gaat waarschijnlijk nog een stapje verder dan Porsche.

Want Porsche zal de nieuwe Turbo S vast niet aanbieden met meer dan 900 pk. Althans, bij Porsche weet je het maar nooit. Maar dat is precies wat Manhart heeft gedaan met de nieuwe TR 900 II. Standaard is de Turbo S goed voor 650 pk en 800 Nm uit een 3.8-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s. Manhart brengt dat naar 922 pk en 1.090 Nm. Goedemorgen!

Dat vermogen komt grotendeels op conto van het Turbo Performance Kit, inclusief een TTH 1000 turbo-upgrade, aangepaste ECU en een compleet nieuw roestvrijstalen uitlaatsysteem met kleppenbediening en nieuwe downpipes. Dat laatste is ook wel lekker. Zo kom je met je 200-cel katalysatoren gewoon door de APK.

Om te voorkomen dat de tandwielen door de boxermotor vliegen heeft Manhart ook de PDK-versnellingsbak van een upgrade voorzien. Aan het standaard remsysteem werd verrassend genoeg niets gewijzigd. Op zich niet heel vreemd. De carbon keramische schijven van Porsche zijn dermate goed dat deze eigenlijk geen upgrade nodig hebben.

Exterieur

De looks zijn minstens zo uitgesproken als de prestaties. Eigenlijk precies wat we van de tuner gewend zijn. De Manahrt TR 900 II staat op nieuwe gesmede wielen, 21 inch vóór, 22 inch achter. Dankzij verlagingsveren van H&R ligt de auto zo’n 30 millimeter dichter bij het asfalt. Zo zijn de wielkasten mooi gevuld.

De body kreeg een volledige Moshammer-aerokit, met een nieuwe voorspoiler, sideskirts, diffuser en achtervleugel. Uiteraard allemaal gemaakt van koolstofvezel. Alle plastic delen zijn meegespoten in glanzend zwart, wat mooi contrasteert met de opvallende blauwe lak.

Interieur

Ook het interieur is aangepakt, al is het hier iets subtieler gehouden. Zwart leder voert de boventoon, met blauwe accenten zoals veiligheidsgordels en stiksels. Als finishing touch liggen er Manhart-matten in de voetruimtes. Alles bij elkaar een gebalanceerde mix van sportiviteit en luxe.

Een overtreffende trap, deze nieuwe Manhart TR 900 II. Zo dik dat we het niet meer hoeven te hebben over de nieuwe Turbo S, dit is meer dan voldoende. Liever 900 pk in een Manhart BMW? Dat kan ook.