Audi volgt Volkswagen en brengt populaire functie terug!

Leren van je naasten, Audi doet het met een hele zwik updates voor hun nieuwste modellen.

Fysieke knoppen zijn fijn tijdens het rijden. Want gevoel van feedback telt. En niks is zo fijn als de feedback van een knop. Qua knop-ergonomie begreep Audi altijd goed hoe het werkt. Alleen hun recentere interieurs zijn toch gezwicht voor veel touchpads en touchscreens, denk aan het dubbele touchscreen en de niet-fysieke bedieningen op het stuur.

Voor de Audi A5 (en S5), A6 (en e-tron), Q5 en Q6 gooit Audi een hele zwik upgrades op tafel. Het probleem dat we net schetsten wordt opgelost, maar eerst even globaal. Het omvat updates voor deze modellen op het PPC en PPE-platform, wat de bovenstaande modellen zijn. Op zich opvallend, want modellen als de Q5 en A6 zijn nog helemaal niet zo lang op de markt. Dan kom je wel ietwat van een koude kermis thuis als je die net hebt gekocht, want de hardware-updates zijn niet even 1, 2, 3 in je auto te plaatsen. Of de software-updates wel OTA zijn wordt niet helemaal duidelijk.

Nieuwe rijmodus

Op de Audi S5 en S6 e-tron betekent het in ieder geval een nieuwe rijmodus: Dynamic Plus. Dit doet wat denken aan het kopen van een volvette Audi RS 6. Je ESC wordt in de sportstand gezet, de gasrespons is scherper en de versnellingen mogen vanaf nu enkel met de hand bediend worden, geholpen door een schakelindicator in het virtuele dashboard. Een kleine update hierop volgend voor de e-tron-versies van de A/S/Q6: regeneratief remmen krijgt een extra stand die rijden met één pedaal mogelijk maakt.

Bijzondere verrichting

De updates voor deze modellen van Audi omvatten ook de rijhulpsystemen. De Audi’s kunnen nu autonoom van rijstrook wisselen. Als je knippert in de richting waar je heen wil, zal de auto zelf wisselen en natuurlijk niet wisselen als er verkeer op die strook zit. Ook herkent het systeem verkeersborden nu beter en kan de snelheid aangepast worden op snelheidsborden, maar ook borden die bijvoorbeeld stopborden en waarschuwingsborden voor slipgevaar, oneven terrein of andere gevaren weergeven.

Dan een feature die we nog niet eerder hebben gezien voor zover we weten: je kan parkeermanoeuvres opslaan. Stel dat jij een krappe oprit hebt of vaak een bijzondere parkeermanoeuvre moet maken op dezelfde plek, dan kan je de manoeuvre voordoen en vervolgens opslaan. De auto leert dan hoe de manoeuvre moet en kan het vervolgens zelf. Uiteraard niet volledig op de automatische piloot, als er obstakels te dicht bij komen grijpt de auto in. Hopen we.

Fysieke knoppen!!!

We begonnen met fysieke knoppen en als al die technische zooi je niks interesseert, misschien dit wel. De interieurs van de Audi-modellen die updates ontvangen, krijgen fysieke knoppen op het stuur! Toegegeven, niet alleen maar: het gaat om twee scrollwieltjes, één aan elke kant. Deze worden gebruikt om het volume te verhogen en verlagen, maar ook bijvoorbeeld het scrollen door de Virtual Cockpit-standen. Er zitten dus nog wel touchpads om die knoppen heen, maar goed, vooruitgang (of eigenlijk achteruitgang) is het sowieso.

Voor de entertainments, naast integratie van Disney, kun je nu Bluetooth-apparaten aansluiten op het scherm om bijvoorbeeld te gamen als je je verveelt. Of het beeld van je smartphone spiegelen.

Varia

Verder nog een paar zaken die Audi als update biedt voor deze reeks modellen: de integratie van ChatGPT voor Audi Assistant, een ingebouwde dashcam à la Tesla die in 4K HDR je avonturen op de weg opneemt. Alles wordt opgeslagen op een SD-kaart en niet met de wijde wereld gedeeld. Een nieuwe feature exclusief voor de A6: de optie voor Digital Matrix-koplampen. Deze maken gebruik van Micro LED’s die de weg veel beter verlichten, maar natuurlijk tegenliggers niet verblinden. Hoop je. De uit 48 pixels bestaande LED-dagrijverlichting heeft instelbare patronen, net als de achterlichten. Nou heb je daar onderweg niet perse heel veel aan, maar ook unieke ‘welkomstverlichting’ is mogelijk.

In eerste instantie gelden deze updates voor de modellen van Audi voor de Duitse markt, maar de verwachting is dat andere markten snel volgen. Mocht er dus wat leuks tussen zitten, wacht dan nog héél even met een nieuwe Audi bestellen.