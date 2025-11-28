Eindelijk weten we meer over die ene geheimzinnige supercar

Hoe zat het nou? We weten het!

Het is jaren geleden dat Toyota ons lekker maakte met de GR GT3 Concept op de Tokyo Auto Salon. Sindsdien hing er één vraag boven de markt: komt ‘ie ook echt? De afgelopen maanden werd het allemaal wat concreter. Met onder andere een demo van Lexus en Toyota tijdens het Goodwood Festival of Speed. Maar nog steeds wisten we niet waar we nou naar keken. Een nieuwe Toyota of toch een Lexus?

We hebben we ein-de-lijk een naam en merk. De auto heet simpelweg Toyota GR GT. Lekker duidelijk. De onthulling is gekomen met een aankondiging dat volgende week de daadwerkelijke presentatie van het model is. Dan krijgen we echt alles te horen hoe het nou zit met dit prestigeproject uit Japan.

In Japan draaide de eerste tv-commercial. In het filmpje rijdt de GR GT broederlijk naast twee iconen: de 2000GT en de LFA. Waar de 2000GT een zes-in-lijn heeft en de LFA een V10, krijgt de R GT een minder legendarische motor.

Tenminste, we willen geen afbreuk doen aan Toyota, maar natuurlijk is het onmogelijk voor zo’n concern om met een exotische aandrijflijn te komen in 2025. De Toyota GR GT krijgt dan ook een achtcilinder met turbo’s. Wat vrij gebruikelijk is in de wereld van supercars. Verder klagen we niet hoor.

Bij Toyota werken echte autoliefhebbers, dat hebben ze met de GR-producten wel laten zien. De GR GT gaat echter nog een stapje verder. Geen verbouwde hatchback of een crossover, maar een geheel eigen sportwagen met een compleet nieuwe verbrandingsmotor. Volgende week weten we exact hoe het zit met dit nieuwe apparaat. De onthulling is op 5 december, dank u Sinterklaasje.