Zo wil Volkswagen met Audi Trump-tarieven omzeilen

Volkswagen overweegt serieuze stappen om aan de eisen van Donald Trump te voldoen. Krijgt onze favoriete oranje man toch zijn zin hè.

In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft topman Oliver Blume aangegeven dat VW onderzoekt om Audi-modellen in de VS te gaan bouwen. Daarmee zou het concern de dreigende importheffingen van voormalig president Donald Trump kunnen ontwijken.

Trump-tarieven raken ook Audi

Deze geluiden klonken al eerder dit jaar met de aanstelling van Trump als de president van de VS. Met de tarievenoorlog zijn de plannen allemaal wat concreter geworden. Audi, maar eigenlijk de gehele Volkswagen Groep, heeft de verkopen in de States keihard nodig. De Verenigde Staten behoren tot de belangrijkste markten van het Duitse autoconcern.

Volgens Blume past lokale productie van Audi’s in de bredere strategie van de groep. Zo is het voor Audi niet simpelweg een verhuizing van productie, maar is het merk van plan om modellen uit te brengen die op maat zijn gemaakt voor de Amerikaanse markt,

Audi heeft momenteel géén productiefaciliteit in de VS, in tegenstelling tot Volkswagen zelf. Sinds 2011 draait de Volkswagen-fabriek in Chattanooga, Tennessee, op volle toeren en wordt er ook gewerkt aan een nieuwe faciliteit in South Carolina voor de herlancering van het klassieke Scout-merk. Audi moet dus mogelijk gaan aanhaken bij die bestaande infrastructuur.

Voor concurrent BMW zijn de ontwikkelingen minder ingrijpend. BMW bouwt al in Noord-Amerika. Het merk heeft een fabriek in Spartanburg. Daarnaast rolt de 2 Serie coupé en de M2 van de band in Mexico. Dat laatste is overigens niet gunstig voor BMW. Ondanks dat Mexico een buurland is van de Verenigde Staten, krijgt ook dit land te maken met de tarieven.

Blume benadrukt dat de Volkswagen Groep een betrouwbare investeerder en partner in de VS wil zijn. Nou, dat moet als muziek in de oren van ome Trump klinken, denk je niet?

Toch blijven niet alle merken uit de Volkswagen-stal buiten schot. Zo is Porsche niet van plan om een productie op te starten Amerikaanse bodem. Klanten moeten de tariffs maar gewoon slikken. Porsches zijn toch al kneiterduur, dus dit kan er ook wel bij.