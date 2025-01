Volkswagen en Audi willen heel graag samenwerken met China

Volkswagen en Audi nemen het op voor de concurrenten uit China en willen graag productieruimte afstaan.

Een bekend Engels spreekwoord luidt: ‘Als je ze niet kunt verslaan, moet je je bij ze voegen’. Daar lijken Volkswagen en Audi totaal geen moeite mee te hebben. Hoge piefen van de twee Duitse merken wachten EV-merken uit China met open armen op. Dat blijkt uit interviews van de Financial Times .

FT sprak eerst met Audi-baas Gernot Döllner over de samenwerkingen met Chinese merken. Op de vraag of de Volkswagen Groep overtollige productielijnen aan Chinese merken zou willen verkopen, zegt Döllner: ”Dat is zeker denkbaar.” Volgens hem zou dit ”de toetredingsdrempel voor deze concurrenten verlagen”.

Döllner zegt te geloven in een vrije handelswereld. Zo werkt zijn merk al samen met SAIC (MG, Maxus etc.) om Audi’s in China te verkopen onder het merk AUDI. Met caps-lock inderdaad. Precies een omgekeerde samenwerking ziet Döllner wel zitten. Tevens is hij tegen de importtarieven op Chinese auto’s. De Audi-baas denkt dat je er maar tijdelijk concurrenten mee buiten houdt. ”We moeten gelijke tred houden”, voegt hij toe.

Ook Volkswagen wil Chinese partners in Europa

Voor wie net onder een steen komt gekropen: het gaat niet lekker met VW. Ik kan hier alle problemen opsommen, maar de quote van een topman vat de problematiek goed samen. David Powels is de financieel directeur van het merk en praat FT bij. ”We staan open voor elke discussie over elk onderwerp met elke partner. In een dynamische wereld moet je alle opties openhouden”, zegt Powels. Dat klinkt behoorlijk wanhopig.

Welke fabrieken mogelijk verkocht worden, ligt aan het VW-personeel. De productielijnen krijgen (voor de buitenwereld onbekende) productiedoelen om te halen. Slaagt de fabriek daar niet in, dan komen ze in aanmerking voor ”alternatief gebruik”. Dikke kans dat deze werknemers dan als straf aan Chinese EV’s moeten werken.