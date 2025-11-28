Je raadt nooit welke autosport een speciale editie inspireerde

Een Formule 1-editie? Nee joh, er is een veel toepasselijkere autosport om een speciale editie voor uit te brengen.

Een primeurtje pakken, het is soms vergezocht. Je kan immers alles zo kaderen dat het uniek is. De vraag is alleen hoe veel je er echt aan hebt.

Autosport-edities

Zo hebben we het vaak over linkjes met topklassen van de autosport. Formule 1 of WRC, je kan enorm veel speciale edities opnoemen die daarop geïnspireerd zijn. Andere autosporten zijn vaak wat lastiger om linkjes mee te vinden. Zo kennen wij geen één auto die geïnspireerd is op de Formule E. Tot nu toe dan.

Formula E Edition

En wel met dank aan een fabrikant die je wellicht niet zo veel zegt, maar wel een Formule E-team heeft. Het gaat om Mahindra, een grote firma uit India. Het is niet veel Indiase bedrijven gelukt om buiten eigen land veel furore te maken, dus Mahindra heeft nog nooit iets op de Europese markt verkocht. In India gaat het hard, helemaal nu het merk ook elektrische modellen uitbrengt. Zoals deze BE6.

De Mahindra BE6 Formula E Edition speelt volgens het merk goed in op de opmars van India in de autosport. Zo heeft de eerste Indiase coureur het pas tot de Formule 1 geschopt in 2005, daarna is er zelfs een Indiaas team geweest (Force India, later Racing Point en nu Aston Martin). Coureur Kush Maini uit de F2 maakt deel uit van de Alpine Academy, dus wellicht lonkt een carrière voor hem ook. Maar goed, tot die tijd heeft de Formule E dus wel een Indiaas team van Mahindra en beweert het automerk dat dit de allereerste special is die gebaseerd is op deze tak van de sport. Alleen de Formule E lijkt de marketing hierachter meer nodig te hebben dan Mahindra, hebben we het gevoel. We doken er even in trouwens en één van de coureurs van Mahindra is Nyck de Vries. Mocht je je afvragen waar die is gebleven na zijn korte F1-carrière.

Maar goed, de BE6 Formula E Edition. Het gaat om de elektrische SUV van Mahindra, die toch op best veel fronten aanpassingen heeft gekregen. Dezelfde rode kleur als de raceauto’s is een optie, zelfs een hele nieuwe voorkant vergeleken met het origineel. Op de zijkant een bijzondere livery, al lijkt die niet helemaal op de livery waarmee Mahindra FE in 2025 rijdt. Vergis je niet, Mahindra vindt dat het echt een toepasselijke editie is:

And there is only one SUV with the swagger, attitude, and cult following to carry the flame. The BE 6. Loud. Iconic. Defiant. And now… electrified by Formula E. The BE 6 Formula E Edition brings the adrenaline of the ABB FIA Formula E World Championship to India’s streets – precision driving, aggressive aerodynamics, unmistakable motorsport styling.

Eh, ja. Maar goed, er is meer. Oranje remklauwen, bijzondere aerodynamische velgen en banden met een heus accentlijntje alsof het echte racebanden zijn. Reminders dat dit door de Formule E komt vindt je op de voorruit en als badge achterop.

Binnenin vind je dezelfde oranje accentkleur als buiten, met in de middenconsole een badge dat dit de Formula E Edition van de Mahindra BE6 is. Met koolstofvezel accenten. Heet!

Een andere reminder dat dit de speciale editie is, vind je in het panoramadak. Daar staat ‘Formula E’ uitgeschreven in een bijzonder streepjespatroon. Het logo van de FIA komt ook her en der terug, bijvoorbeeld in de gordels. En, iets wat we misschien wel meer gaan zien: het gesimuleerde motorgeluid en de opstartgeluiden zijn vergelijkbaar met die van de FE-auto. Uiteraard leveren de inspanningen in de autosport ook de nodige know-how op voor straatauto’s, dus ook weer redenen voor Mahindra om dat FE-DNA in de BE6 te verwerken.

Hoe denderend snel is die Mahindra BE6 Formula E Edition dan? Nou, hij kan 286 pk op de weg zetten. Daarmee sprint je van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Dankzij een 79 kWh grote accu kom je 500 kilometer ver. We moeten toegeven, we hadden minder verwacht. Zeker als Mahindra een prijs van 24,49 lakh communiceert, wat rond de 22.000 euro is. Goed, import naar Europa en dat wordt 40.000 euro, maar dan nog.