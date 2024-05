Porsche 992.2 configurator: stel je droom 911 samen

De Porsche 992.2 configurator is live en daarmee kun je nu de facelift samenstellen.

Bijgekomen van de schok dat het hybride tijdperk voor de Porsche 911 is begonnen? Mooi! Kunnen we nu door met belangrijkere zaken. De nieuwe 911 samenstellen bijvoorbeeld. Het is inmiddels na 5’en, dus in de baas z’n tijd de 992.2 configureren is er niet bij. Maar na de prak thuis op je gemak is ook leuk!

Er zijn diverse varianten te kiezen, ondergetekende nam de nieuwe Porsche 992.2 GTS als voorbeeld in de configurator. Normaal gesproken krijg je ook meteen de prijzen voorgeschoteld. Op dit moment is het samenstellen van de nieuwe 911 in de Nederlandse configurator vooralsnog zonder prijskaartje. Misschien maar goed ook.

Er zijn bijvoorbeeld nieuwe kleurtjes uit te kiezen, zodat je de verschillende tinten op de facelift virtueel tot leven ziet komen. Ik ben gegaan voor een Lugano blauwe Porsche 992.2 met de zwarte 20/21 inch RS Spyder-wielen in antractietgrijs. De velgen heb ik liever in het zilver, maar dit type is in de configurator niet zo te krijgen. Ach, achteraf spuiten kan altijd.

Voor het interieur koos ik voor het pakket GTS met Race-Tex en Karmijnrode details. Dat laatste komt onder meer terug op het stuurwiel, de toerenteller en het Sport Chrono klokje. Omdat ik niet dik (al zeg ik het zelf) en niet lang ben volstaan de volledige kuipstoelen voor mij. Comfortabel zat!

Fietsen we snel door de extra’s heen. SportDesign pakket carbon ja, carbon dak ja, PASM, liftsysteem, titanium sportpijpjes en ga zo maar door. In de configurator is dit uiteindelijk een Porsche 992.2 geworden zoals ik hem wel zou lusten. Doe maar!