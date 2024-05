Snelladen bij Ionity is nu goedkoper

De tarieven van Ionity zijn nog steeds niet zo voordelig als bij Tesla.

Er zijn diverse aanbieders van snelladers. Hier in Nederland zijn Fastned, Shell, Ionity en natuurlijk Tesla bekende merken. Al die bedrijven rekenen weer hier hun eigen tarieven om je elektrische auto op te laden. Koning van het snelladen is Tesla, met een prijs van ongeveer 0,30 eurocent per kWh zijn ze veruit de goedkoopste.

Europese aanbieder van snellader Ionity was altijd de duurdere jongen. Tenzij je een laadpas van de zaak hebt zul je als particulier niet snel voor een laadpaal van deze partij kiezen. Het is gewoon duurder in vergelijking met de concurrentie. Wat dat betreft is het goed nieuws dat Ionity nu besloten heeft de tarieven te verlagen.

Ionity tarieven 2024

Zonder abonnement betaal je nu bij Ionity 0,69 eurocent per kWh. Dat was 0,79 cent. Dat is hetzelfde tarief als Fastned en zelfs iets voordeliger dan Shell. In combinatie met een abonnement kan het nog een stuk voordeliger, maar daar staat dan wel weer een maandtarief tegenover.

De prijsverlaging is van toepassing in 12 Europese landen. De verlaging gaat gepaard met de introductie van twee nieuwe flexibele abonnementen. Met het nieuwe Ionity Passport Motion betaal je 5,99 euro per maand en mag je voor 0,49 eurocent per kWh laden. Het duurdere Ionity Passport Power kost 11,99 euro per maand en dan mag je voor 0,39 eurocent per kWh bij Ionity laden. De tarieven kunnen per land verschillen.

Ionity zelf zegt dat het Passport Motion abonnement geschikt is voor EV-rijders die maandelijks zo’n 150 kilometer rijden. Ja, dat is dus geen reet inderdaad. Geen idee of je dan überhaupt bij snelladers komt.

Het Passport Power abonnement is geschikt voor EV-rijders die 300 kilometer of meer rijden per maand. Beide abonnementen hebben geen wurgcontracten en zijn opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

Ionity kent inmiddels 630 oplaadparken met 3.800 oplaadpunten. Bij de laders van het bedrijf kun je tot 350 kW snelladen.