Nieuwe Audi A3 moet nog komen, maar NU al verouderd

De nieuwe Audi A3 zal eigenlijk niet zo nieuw zijn.

Nou, dames en heren, daar gaan we weer: energietransitie. Van plofmotoren naar elektrische. Bla-die-bla-die-bla. Je kent het riedeltje. Autofabrikanten steken geld in EV-techniek en de verbrandingsmotor wordt langzaam maar zeker uitgefaseerd. We zien dus ook geregeld dat automerken kiezen voor een gespreide strategie.

Dit houdt in: de oude modellen met verbrandingsmotor zijn in feite opgelapte modellen van een generatie terug. De nieuwe elektrische auto’s daarentegen zijn dan volkomen nieuw. Op zich valt er iets voor te zeggen: zo kan een fabrikant meerdere klanten bedienen.

Voorsprong door techniek?

Maar bij de nieuwe Audi A3 zit het een klein beetje anders. Op dit moment zitten we op de generatie ‘8Y’, dat in principe een doorontwikkeling is van de ‘8V’. In principe niet erg, want we hadden verwacht dat een nieuwe elektrische variant er snel naast zou komen. En die komt er ook. Het gekke is, deze moet nog op de markt verschijnen, maar zal gebruik maken van techniek die we al jaren kennen. Dat past niet helemaal bij e slogan ‘Voorprong door Techniek’.

Oliver Hoffmann, de technische man bij het merk uit Ingolstadt, bevestigt aan Autocar dat de nog te introduceren Audi A3 gebruik zal maken van het MEB-platform. Je weet wel, het ‘Modularer E-Antriebs Baukasten‘-platform.

Dat werd in 2019 op de IAA in Frankfurt geïntroduceerd en kennen we van onder andere de Volkswagen ID.3 (afbeelding links) en Cupra Born (afbeelding rechts). Daar komt in 2027 (over vier jaar dus!) een Audi-derivaat van.

Nieuwe Audi A3 op ouder platform

Volgens ingewijde bronnen zal het niet krek eender zijn, maar een doorontwikkeling ervan: MEB-EVO. Maar ja, dat hoeft niet direct veel goeds te beloven. De huidige Audi A3 staat op het MEB-Evo platform en dat is vooral goedkoper om te bouwen, niet zozeer beter voor de consument. Het zal nog een 400V-systeem zijn, maar wel met laadsnelheden tot 200 kW.

Mocht je geen elektrische Audi A3 wensen, ga dan niet meteen de snelweg op om te protesteren. De Audi A3 met verbrandingsmotor zal namelijk niet direct verdwijnen, want er komt óók een nieuwe A3 met benzinemotor, zij het wel in plug-in-hybride variant. Deze komt in 2026 op de markt, het laatste jaar dat Audi modellen introduceert met verbrandingsmotoren.

Jonge professionnals

Een van de redenen waarom Audi een tikkeltje traag is met het introduceren van een volledig elektrische A3, heeft te maken met het segment. De Audi A3 is specifiek gericht op de jonge professionals en die wonen vaak in stedelijke gebieden waar laden nog niet vanzelfsprekend is. Veel A3-eigenaren zouden dus zelf de keuze willen hebben tussen laden of tanken.

Daarnaast hoeft het geen issue te zijn dat er een ouder platform gebruikt wordt. De huidige ID.3 is al een stuk beter dan het model dat uit 2019. Sowieso wil een groot concern als VW de (enorm hoge) ontwikkelingskosten uitspreiden over meerdere modellen. Dus in dat opzicht is het wel begrijpelijk. Audi gebruikt het MEB-platform op dit moment voor één model, de Q4 e-tron.