‘Paspoort Verstappen verscheurd’

Een vermakelijke video over monaso’s van Makkelijk Scoren.

Iedere jaar vul je braaf je belastingaangifte in. Vervolgens krijg je misschien wat terug, maar in sommige gevallen kan het helaas zo zijn dat je toch wat extra’s moet overmaken aan de Belastingdienst. Die pijn kennen we allemaal. Of nou ja, niet als je Max Verstappen heet.

Makkelijk Scoren

De Nederlandse coureur woont in Monaco en is daardoor vrijgesteld van onder andere inkomstenbelasting. Het onderwerp is al meerdere keren ter sprake gekomen en nu komt nu op ludieke wijze aan het bod in het VPRO-programma Makkelijk Scoren. Max Verstappen, maar ook andere sporters worden bij naam genoemd waarom ze eigenlijk in Monaco wonen. Zelf hebben de sporters het vaak over het mooie weer, de mooie wegen of de privacy. In de praktijk heeft het natuurlijk alles te maken met het fiscale klimaat.

Wel gebruik maken van de voorzieningen als je opgroeit, maar vervolgens als volwassene niet willen bijdragen aan de verzorgingsstaat en opkrassen naar een fiscaal aantrekkelijk land. Makkelijk Scoren noem de inwoners van Monaco dan ook de Monaso’s. Ze ‘verscheuren’ het paspoort van Max Verstappen in het televisieprogramma.

Formule 1-coureurs in Monaco

Van alle huidige Formule 1-coureurs wonen naast Verstappen ook Alexander Albon, Daniel Ricciardo, George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg en Valtteri Bottas in het prinsendom. Pierre Gasly en Esteban Ocon kunnen als Fransmannen geen aanspraak maken op de belastingvoordelen in het land, dus hun zie je dan ook niet in Monaco.

Er zijn ook coureurs die geen zin hebben om op 40 vierkante meter te wonen in een flatje om belastingvrij te wonen. En geef ze eens ongelijk. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Sergio Perez, Yuki Tsunoda en Zhou Guanyu zijn niet woonachtig in Monaco. Zo geniet Alonso als Spanjaard van de Spaanse zon, is Perez trouw aan zijn Mexico en woont Magnussen ‘gewoon’ in Denemarken.

Wat zou jij doen als je een succesvolle coureur was? Op een flatje in Monaco wonen en alle miljoenen voor jezelf houden, of bijdragen in belasting en in een gigantische villa elders in Europa resideren?