Echt waar: dit is geen Audi TT, maar een Audi RS4

Maak kennis met de Audi TT RS4, een uniek project van quattro GmbH.

Dit is een bijdrage van Robert van den Oever en Maarten van der Pas.

De overmaatse achterspoiler springt meteen in het oog. Want van de Audi TT kennen we het kleine spoilerlipje dat de cleane lijn ietsje breekt. Maar deze is een stuk langer. En waarom heeft dit gele exemplaar wielen van de Audi RS4? En een voorbumper met extra koelopeningen à la RS4? Omdat deze TT de techniek van de Audi RS4 Avant B5 heeft!

Op klassiekerbeurs Techno Classica (die tot en met zondag plaatsvindt in Essen) neemt Audi Tradition altijd iets leuks mee uit de Heilige Hallen waar de eigen collectie straat- en raceauto’s huist. Dit jaar is dat de Audi TT RS4 die nog nooit eerder aan het publiek is getoond.

Deze knalgele TT is in 2001 gebouwd door ingenieurs van Audi’s dochterbedrijf quattro GmbH als een hobbyproject om te zien in hoeverre ze de TT tot een serieuze sportwagen konden maken. Serieuzer dan de 1,8 liter viercilinder-turboblokken uit de serieproductie. De 2,7 liter V6 met twee turbo’s is voor de gelegenheid opgekrikt van 380 naar 450 pk. Onbegrensd haalt hij een topsnelheid van 290 km/u.

Einzelstück

De manier waarop de TT RS4 tot stand is gekomen is best bijzonder. Het is niet dat de Audi-technici een V6 blok in een TT hebben gelepeld. Het is andersom: de technische basis is een ingekorte RS4 en daaroverheen is een TT-carrosserie gedrapeerd, legt een vertegenwoordiger van Audi Tradition op de beursvloer uit. De aandrijving is volledig RS4, dus ook met de bijbehorende vierwielaandrijving quattro, dat anders is dan dat van het TT-platform, waar ook de VW Golf IV en de eerste Audi A3 op stonden.

In het interieur vinden we de fraaie schaalstoelen die aan het begin van deze eeuw erg gewild waren, ook in de opvolgende RS4 generatie met de 4,2 liter V8 motor. Deze TT ziet eruit alsof hij zo de weg op kan. En dat kan hij ook, maar de auto heeft geen Strassenzulassung. Het is en blijft een Einzelstück voor in het museum.

Omdat er maar weinig mensen aan de auto hebben gewerkt en het al zo veel jaar geleden is, moet Audi zelf ook in het geheugen graven: “Ik moet de ingenieurs die hem gebouwd hebben nog eens vragen hoe het allemaal precies zit, want dat weet nu eigenlijk niemand meer”, bekent de medewerker van Audi Tradition. Heerlijk, dit soort eigen projecten van echte liefhebbers die het autohart op de juiste plaats hebben en tegelijk over de juiste spullen kunnen beschikken.