Horner laat zich uit over onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Eindelijk horen we iets van Horner over het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Het was weer een ouderwetse soap de afgelopen weken. Christian Horner ligt onder vuur vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Of Horner een Van Nieuwkerkje begaan had of juist de kant van Marc Overmars op ging: dat is eigenlijk pure speculatie.

Het feit dat Horner gisteren bij de onthulling van de RB20 aanwezig was, geeft ook al aan hoe ernstig de zaak is. Niet erg genoeg om hem lekker thuis te laten zitten met een zak Chipito’s, twee Nuts-repen en een halve liter Monster Energy drink.

Horner spreekt over onderzoek

Gisteren kon hij dus niet alleen het doek van de nieuwe auto halen, maar ook de pers te woord staan. En wat dan wel heel erg raar is, weinig vragen gingen over de RB20. De recente gebeurtenissen waren van een groter belang, kennelijk. Horner was van te voren duidelijk, eh, gefocust. Want de Brit liet zich niet van de wijs brengen:

In gesprek met Autosport laat Horner weten dat het wel degelijk zijn invloed heeft:

Het is onvermijdelijk dat er afleiding is geweest, maar het team is erg saamhorig. Iedereen is gefocust op het komende seizoen. Het is dus heel normaal geweest. De ondersteuning was fantastisch. Christian Horner, focust zich op de leuke dingen.

Toch wel die focus

Vervolgens is Horner vooral bezig om te zeggen hoe gefocust ze wel niet zijn. Dat schijnt toch in dingetje te zijn in de topsport. Autosport drong namelijk een beetje aan om te weten hoe het onderzoek nu de voorbereiding treft:

Ik denk dat het team zich aan het voorbereiden is op het komende seizoen en dat we in een zeer goede vorm verkeren. We zijn volledig gefocust op het racen. Ik kijk ernaar uit om volgende week in Bahrein te zijn en de RB20 te zien rijden. En het enige dat ieders aandacht trekt, is de auto. We zijn erg verenigd en samen in die focus. Christian Horner, focust zich echt op de focus.

Nog meer concentratie

Zo irritant als Pownews-verslaggevers zijn ze niet bij Autosport, maar ze wroeten gelukkig wel eventjes ietsje dieper op dat onderzoek:

Uiteraard ligt mijn focus vooral op het komende seizoen. Het is normaal verlopen, er is uiteraard een onderzoek dat ik volledig naleef en waar ik volledig mee werk. Maar dat gebeurt op de achtergrond terwijl we ons voorbereiden op het komende seizoen. Christian Horner, verlegt de focus een beetje.

Overigens is het wel handig om te vermelden dat er sprake is van een onderzoek. Horner heeft al gesproken met de advocaat die het onderzoek doet. De uitslag van het onderzoek is nog niet bekend. Het feit dat Horner gewoon bij de introductie is, zegt al een beetje dat het wel mee zal vallen.

Misschien moeten we ook naar een tijd toe dat een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag niet de reden is om te cancellen, maar de daadwerkelijke uitslag wanneer iemand schuldig is bevonden. Als er meer nieuws is, houden we je uiteraard op de hoogte!