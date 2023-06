Auto-bende rooft BMW’s volledig leeg

Een rondtrekkende auto-bende heeft het voorzien op BMW’s in Nederland en trekt deze helemaal leeg!

Als je auto gestolen is, dan baal je flink. Voor veel mensen is hun auto een belangrijk vervoersmiddel, maar ook een verlenging van hun persoonlijkheid. Dat tevens veel geld kost, laten we dat niet vergeten. De dieven van tegenwoordig stelen op dit moment niet zozeer je auto, maar trekken hem helemaal leeg om de onderdelen te verkopen. Voornamelijk BMW’s zijn de pineut.

Auto-bende rooft BMW’s leeg

Met name in Noord-Holland zijn de dieven nu actief. We lezen in de Telegraaf dat meerdere BMW’s daar volledig zijn gestript. Bijvoorbeeld bij David uit Hilversum, zijn auto is volledig leeggehaald: het stuur, elektronica, navigatie en ga zo maar door. Alles is eruit. Ook bij twee andere buurtbewoners was het raak. Dat is flink balen, niet alleen omdat je in de ochtend niet naar je werk kan maar het kost gewoon serieus veel geld en levert veel gedoe op.

Wat doe je als dit je overkomt? Je belt je verzekering natuurlijk, laat je auto zo snel mogelijk repareren en brengt de politie op de hoogte. De politie kan echter niet zoveel doen. In veel gevallen zijn er geen camerabeelden en/of sporen. De politie besluit dan alleen om wat meer rond te rijden in de wijken waar veel diefstallen plaatsvinden. Zijn er toch camerabeelden, dan is het resultaat helaas bijna altijd hetzelfde. Het zijn namelijk vaak rondtrekkende bendes, waardoor ze vaak snel van de radar verdwijnen.

Opsporing

De opsporing gaat moeizaam. Of in andere woorden: dat lukt (bijna) niet. De bendes gaan geraffineerd te werk. Dat zegt ook André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Doordat ze rondtrekken zijn ze bijna niet te pakken. Bouwman:

Ze focussen een tijdje op BMW’s in Noord-Holland, en zodra het ze te heet onder de voeten wordt, dan trekken ze bijvoorbeeld naar Breda of Eindhoven.

Vervolgens trekken ze de grens over en omdat er geen grenscontroles meer zijn gaat dit kinderlijk eenvoudig. Alle geroofde spullen uit de auto’s worden zo de grens over gereden en verkocht op de zwarte markt.

Slim

Denk niet dat de dieven dom zijn. De werkwijze die ze hanteren is slim. Ze verkennen eerst de omgeving en brengen mogelijke doelwitten in kaart. Een ander team trekt de auto vervolgens wat later leeg en het verkoopteam verkoopt de spullen daarna over de hele wereld.

Het advies is om een extra alarmsysteem in te bouwen, je auto altijd in het licht te parkeren of zet er een camera op. Dat laatste helpt niet bij het opsporen, maar het kan de dieven afschrikken. Het beste is om je auto in een garage te zetten, maar ja. Een garage hebben we niet allemaal. De politie zelf zegt dat ze op dit moment geen significante stijging zien, het is dus ‘business as usual’. Zeg dat maar tegen de BMW-eigenaar wiens auto helemaal gestript is.

Foto: leeggeroofde BMW op Autoblog Spots gespot door @papapilo