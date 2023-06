Zet Hamilton zijn handtekening onder een nieuw contract?

Het is goed mogelijk dat Lewis Hamilton zijn handtekening zet op een gloednieuw contract bij Mercedes.

Laten we niet vergeten: de beste man is een zevenvoudig wereldkampioen. Oh ja, hij werd gisteren ook nog eens tweede in Barcelona. Dat hij dit seizoen wat minder GP’s wint, wil niet zeggen dat het Formule 1 team van Mercedes hem niet meer zou willen.

Hamilton zet handtekening onder nieuw contract

Voordat een dergelijk contract getekend wordt zijn er natuurlijk flinke onderhandelingen. Dat doen allerlei tussenpersonen en uiteindelijk ligt het contract dan voor zijn neus. Het huidige contract van Lewis Hamilton loopt eind dit jaar af, dus het geruchtencircuit draaide volle toeren: blijft hij wel of niet bij Mercedes? Gaat hij naar een ander team of met pensioen? Wie het weet mag het zeggen!

Nou, het lijkt erop dat de 38-jarige coureur een krabbeltje gaat zetten bij Mercedes. Dat liet Lewis gisteren ook merken bij de persconferentie na de race in Spanje. Daar werd natuurlijk de vraag gesteld of hij volgend seizoen weer bij Mercedes een stoeltje heeft. Hij reageerde:

Nou, we hebben nog niets ondertekend. Maar volgens mij heb ik morgen een meeting met Toto. Hopelijk kunnen we de klus dan klaren.

Laatste fase

Hieruit blijkt dat de onderhandelingen in de laatste fase zitten. Over de hoofdlijnen zijn ze het eens en dan komen de heren samen. Toto Wolff zei tegenover Sky Sports dat ze alleen nog even hoeven te zitten voor een kop koffie en dat alles een half uurtje gaat duren. Zo gepiept dus.

Zowel Lewis als Toto lijken het positief in te zien en is het een kwestie van een bak koffie en een pennetje. HAM benadrukte ook nog eens dat hij het volste vertrouwen heeft in het team en dat iedereen nog ‘hongerig’ is. Maar, we weten allemaal hoe dat kan gaan als uiteindelijk het papiertje getekend kan worden. Het is pas definitief als de inkt is opgedroogd en er twee handtekeningen op staan.