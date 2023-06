Stand na GP Spanje 2023 en 7 dingen die opvielen

Om mee te kunnen sparren in de espresso-corner hebben we de stand na de GP Spanje 2023 voor je. Daarnaast vielen ons 7 dingen op.

We keken allemaal uit naar deze race. De GP van Spanje moest de baan worden waar Nyck de Vries voluit kon pushen en laten zien wat ‘ie kan. We waren benieuwd hoe de aanpassingen aan de baan gingen uitpakken. Oh, en natuurlijk of de weersvoorspelling een keertje uitkwam?

7 Dingen die opvielen

In dit artikel zullen we alles uitgebreid behandelen, zodat je weer helemaal up-to-date bent over het afgelopen weekend. Uiteraard hebben we alle rangen, standen en overzichten voor je, maar we beginnen met 7 dingen die ons opvielen aan de GP van Spanje 2023:

McLaren snel in de kou

Van hekkensluiters tot de top 3. McLaren doet het in 2 races. Maar dat is toch heel vreemd? Er is namelijk niets aangepast aan de auto sinds de GP van Azerbeidzjan 2023. Het komt door de omstandigheden. Als het koud (en vochtig) is, is de McLaren een raket. Helaas ging alles meteen mis voor Norris: hij had schade bij de start en kon meteen naar de pits.

Pérez toch niet titeluitdager

Uiteraard heeft de pers – en wij dus ook – hem te veel zitten hypen. We WILLEN allemaal een spannende strijd om de titel. En het is vrij duidelijk dat de Scuderia Ferrari en Mercedes AMG GP Petronas niet gaan leveren dit seizoen. Grote kans dat die hun pijlen op volgend jaar richten. Dus komt alles aan op Checo. Pérez is bijzonder sterk op stratencircuits en heeft een paar geluk gehad met pech voor Max Verstappen.

Toch is er iets dat ons opviel aan het afgelopen weekend. Dat Verstappen orde op zaken ging stellen, was logisch. Maar dat Pérez twee weekenden achter elkaar in de fout gaat met kwalificeren? Dat zagen we niet aankomen, zeker omdat het absoluut niet nodig was gezien de overspeed van de Red Bull RB19. Dat is ook meteen de reden waarom we niet onder de indruk waren van de ‘inhaalrace’ van Checo.

Mercedes flinke stap vooruit

De updates van Mercedes kon je niet echt beoordelen op Monaco. Het blijft toch een stratencircuit waarbij je vooral niet moet crashen en mazzel hebben. Met name in de race werd duidelijk dat Mercedes een hele flink stap gezet heeft. De rondetijden waren behoorlijk puik te noemen. Dat niet alleen, ook de bandenslijtage was keurig. Nog altijd is het geen match voor Red Bull, maar het verschil is echt een klap kleiner geworden.

Verstappen exceptioneel

Max Verstappen is in 2023 onaantastbaar. Hij is relaxed doch scherp. Een gevaarlijke combinatie voor de concurrentie. Het grootste machtsvertoon was de laatste ronde in Q3. Verstappen maakte zijn ronde niet eens af, het was namelijk een verbetering. Zijn engineer Giampiero Lambiase adviseerde de ronde te laten voor wat het was om de banden te sparen voor de race. Dat is een extreme luxe en overmacht die doet denken aan de dominante jaren van Michael Schumacher en Lewis Hamilton. In de race was het machtsvertoon zo mogelijk nog indrukwekkender.

Aston Martin is het ‘kwijt’

Nou, de voorspellingen ‘een volledig Spaanstalig podium’ of ‘Alonso kan de race weleens winnen’ konden vrij snel de prullenbak in. Het moest afgelopen weekend gaan gebeuren. Maar ergens ging het voor geen meter voor het team uit Silverstone. Met name voor Alonso was het een rampenweekend. Nu is alles relatief, want vorig jaar zou een Aston Martin-coureur tekenen voor een puntenfinish. Pas in de tweede helft van de race kwam de Aston Martin van Alonso in zijn element.

Nyck de Vries ‘meh’

Let wel: ‘meh’ is niet slecht! De Vries reed redelijk namelijk een solide race. Yuki Tsunoda lijkt in bloedvorm te verkeren. Dat mag ook wel na 2 seizoenen. De Vries deed het in de kwalificatie best aardig, alhoewel de P14 een vertekend beeld geeft. De Vries heeft een paar goede inhaalactie achter de rug, ondanks de lage topsnelheid van de AlphaTauri. Het probleem is vooral Yuki, want het verschil is alweer te groot. Er is sprake van een stijgende lijn, maar het lijkt te laat en te weinig te zijn wat Nyck naar de F1 brengt. AlphaTauri is een juniorenteam en dan kun je beter een 18-jarig talent laten aan klungelen dan een 28-jarige.

Nieuwe layout circuit pakt goed uit

Dan nog even over het circuit: dat was normaal gesproken uitdagend om te rijden, maar saai om naar te kijken. Dat is op zich nog altijd het geval, maar er is nu wel meer te beleven. Dankzij het feit dat de chicanes in sector 3 weg zijn, is de entry-snelheid van het rechte stuk hoger en is er meer kans op inhalen. Dat gaat tot nu toe meer dan uitstekend.

Rijderskampioenschap

Verstappen is nog altijd de leider in het kampioenschap! Veel spannender is wat daarachter gebeurt. Er verandert niets aan de volgorde, die blijft gelijk. Wel is het gat tussen Verstappen en Pérez ‘ineens’ 53 punten. Dat moet pijn doen. Verder loopt Lewis Hamilton lekker in op Fernando Alonso. Stroll maakt een lekker sprongetje naar Leclerc. Sargeant en De Vries zijn de enige twee coureurs zonder punten.

De stand na de GP Spanje 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 170 2 Pérez Red Bull 117 3 Alonso Aston Martin 99 4 Hamilton Mercedes 87 5 Russell Mercedes 65 6 Sainz Ferrari 58 7 Leclerc Ferrari 42 8 Stroll Aston Martin 35 9 Ocon Alpine 25 10 Gasly Alpine 15 11 Norris McLaren 12 12 Hülkenberg Haas 6 13 Piastri McLaren 5 14 Bottas Alfa Romeo 4 15 Zhou Alfa Romeo 4 16 Tsunoda AlphaTauri 2 17 Magnussen Haas 2 18 Albon Williams 1 19 De Vries AlphaTauri 0 20 Sargeant Williams 0

Constructeurskampioenschap

Dat Red Bull eenzaam aan de top staat, is geen verrassing. Dat is niet in één race te achterhalen. Maar er zijn nu wel een paar extra spannende battles. De strijd tussen Aston Martin en Mercedes gaat een leuke worden. Alpine zit in een soort niemandsland, ondanks de puike prestaties van vorige week. Een klein mutatie onderin ten opzichte van afgelopen weekend is Alfa Romeo dat Haas voorbij gaat. Belangrijker is dat Mercedes P2 van Aston Martin heeft afgepakt.

De stand na de GP Spanje 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 287 2 Mercedes 152 3 Aston Martin Mercedes 134 4 Ferrari 100 5 Alpine 40 6 McLaren 17 7 Alfa Romeo 8 8 Haas Ferrari 8 9 AlphaTauri Honda RBPT 2 10 Williams Mercedes 1

Kwalificatieduel

In Spanje viel het op dat er een groot verschil was tussen de coureurs in de kwalificatie. Meestal is het zo dat de auto’s redelijk dichtbij elkaar zitten, maar er waren nu flinke gaten. Die zie je niet in dit overzicht, dus benoemen we het wel eventjes. Wat verder opvalt:

Stroll is voor het eerst sneller dan Alonso

Hamilton heeft momentum op Russell, wederom sneller in kwali.

Sainz (heel erg veel) sneller dan Leclerc

Gasly en Ocon zijn aan elkaar gewaagd

Hülkenberg overhand in kwalificatie op Magnussen.

De Vries mazzelt door overschrijden tracklimits Tsunoda

Albon enige coureur die op 100% staat

De stand na de GP Spanje 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 5 Pérez 2 Alonso 6 Stroll 1 Russell 4 Hamilton 3 Leclerc 4 Sainz jr. 3 Norris 6 Piastri 1 Ocon 4 Gasly 3 Hülkenberg 5 Magnussen 2 Guanyu 3 Bottas 4 Tsunoda 5 de Vries 2 Albon 7 Sargeant 0

Snelste raceronde

Verstappen vroeg enkele ronde voor het einde wat de snelste raceronde was. Giampiero Lambiase gaf aan dat Verstappen zich moest focussen op uitrijden van de race, daar Max al 3 maal track limits had overtreden. Uiteraard dacht Verstappen er het zijne van en pakte hij op 12 ronden oude C3-banden de snelste ronde: 1:16.330 in ronde 61. Het geeft vooral aan hoe veel marge de combinatie Verstappen en de Red Bull heeft.

De onderlinge stand na de GP Spanje 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 3 Zhou Alfa Romeo 1 Russell Mercedes 1 Pérez Red Bull 1 Hamilton Mercedes 1

Driver of the Day

Lewis Hamilton! Met 24% van de stemmen pakte hij deze trofee. En ook wel een beetje terecht. Lewis lijkt toch meer uit de auto te halen dan George. In de race kon Hamilton geen vuist maken tegen Verstappen, maar je kan het ook anders zien. Er gebeurde niets vreemds in de race (safetycar, regen oid) en geen enkel moment kwam de P2 van Hamilton in gevaar. Keurig gedaan van de Britse kampioen die nog lang niet klaar is in deze sport.

De onderlinge stand na de GP Spanje 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 2 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 1 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Nee. Absoluut niet eigenlijk. Ja, de winst voor Verstappen was een goede gok. De tweede plaats van Pérez gebeurde niet in het echt. Aangezien de drie redacteuren alledrie VER-PER hadden voor P1-P2, ging de P3-voorspelling de doorslag geven. Geen van de drie redacteuren had verwacht dat Mercedes zo’n stap zou zetten.

De stand na de GP Spanje 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, PER, STR) 52 Wouter (VER, PER, ALO) 40 Michael (VER, PER, SAI) 25

Goede coureur = 1 punt, goede coureur op juiste positie: 5 punten.

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Canada worden verreden op 16 juni om 18:00.