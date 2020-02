Panasonic voelt de Tesla-bui hangen

Je moet wat, als je ineens niet meer exclusief bent.

Het is dé beperkende factor als het gaat om EV’s: de accu’s. Het is de reden dat Audi niet meer e-trons kan fabriceren en ook de reden dat Tesla niet aan de Cybertruck-vraag kan voldoen. Laatstgenoemde maakt nu alleen gebruik van Panasonic-accucellen, maar zei vorige maand ook bij LG Chem en CATL te willen aankloppen voor hun accu’s. En dat is natuurlijk mogelijk gevaarlijk nieuws voor Panasonic.

Want wat als de batterijen van de twee andere toeleveranciers opeens beter bevallen dan die van Panasonic? Dan loopt Panasonic de kans dat Tesla ineens de stekker (ha-ha!) uit de relatie trekt. Het Japanse bedrijf kan dan niet naar een concurrent van Tesla stappen, omdat Tesla gebruik maakt van cilindervormige accu’s. De meeste andere autobouwers gebruiken prismavormige cellen. En wie vroeger met een blokkendoos heeft gespeeld, weet dat de ronde blokken niet in het vierkante gat passen. Dus, wat doe je als Panasonic dan? Juist, je gaat óók die vierkantige cellen maken.

Toyota

Om die lithium-ion-blokcellen te kunnen maken, gaat Panasonic samenwerken met Toyota. Die gesprekken zijn al ver gevorderd, want op 1 april moet de accufabriek al de eerste cellen produceren, zo schrijft Reuters. Die fabriek gaat niet ‘Panayota’ heten of iets dergelijks, maar Prime Planet Energy and Solutions. De batterijen van PPES (klinkt als een PFAS-afgeleide) gaan we niet alleen in Toyota’s terugzien, maar moeten ook door andere fabrikanten gekocht kunnen worden. Toyota krijgt wel 51% procent van de aandelen in handen, twee procent meer dan Panasonic.

Deze situatie is win-win voor beide partijen. Panasonic is niet meer volledig afhankelijk van Tesla en Toyota heeft een stabielere bron voor accu’s. Dit bedrijf wil namelijk dat per 2025 de helft van alle verkochte auto’s geëlektrificeerd zijn, waarvoor natuurlijk accu’s nodig zijn. Als je je zelf bouwt, heb je de bevoorrading beter in de hand. Althans, in theorie dan.