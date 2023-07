Goedkope Volvo EX90 heeft achterwielaandrijving

Er is een nieuwe goedkope Volvo EX90 met extra weinig power en extra weinig uitrusting. Nog steeds is het een dikke auto.

Het Zweedse merk Volvo breidt het gamma van de EX90 uit. De grote crossover werd nog niet zo lang geleden onthuld en het is dus de hoogste tijd voor meer keuze. Althans, dat is wat we normaal altijd zeggen, maar nu niet. In dit geval is het best opmerkelijk dat Volvo nieuwe uitvoeringen lanceert, want de levering is nog niet helemaal op orde.

Het probleem is niet de auto an sich, maar de software. In plaats van de auto gewoon op de markt te brengen en de issues later op te lossen, kiest Volvo ervoor om de levering van het model uit te stellen.

Nieuwe goedkope Volvo EX90

Wat dat betreft lijkt de introductie van de goedkope Volvo EX90 een vreemde keuze. Of het is duidelijk dat Volvo de software op orde heeft en aan de slag kan gaan met hun enorme elektrische crossover, want anders doe je dat natuurlijk niet.

Met goedkope Volvo EX90 bedoelen we twee dingen. Er komt één nieuwe voordeligere motoruitvoering en twee voordeligere nieuwe uitrustingsniveau’s. Tot voor kort kon je namelijk alleen kiezen uit de Twin Motor Ultra of de Twin Motor Performance Ultra.

We beginnen met de nieuwe motor, dat is de EX90 Single Motor. Zoals de naam impliceert heeft deze slechts één motor. Het maximum vermogen is een (voor een EV) relatief bescheiden 279 pk, maar het maximum koppel van 490 Nm mag er echter zijn.

De accu heeft een capaciteit van 104 kWh. Op een volle batterij moet je volgens Volvo 580 km halen. prestaties vermeld de Zweedse fabrikant niet, maar wel dat ‘ie 1.200 kg mag trekken, 1.000 kg minder dan de andere twee uitvoeringen.

Uitrustingniveau’s

Naast de nieuwe Single Motor, is er ook meer keuze qua uitrusting. De Ulta-modellen zijn het nieuwe summum (alhoewel vroeger de Inscription boven de Summum stond), daaronder komen twee niveau’s: Core (basis) en Plus (iets luxer). De Core ziet er ook wat kariger uit: enkele hoogglans zwarte plastic details van de Plus en Ultra zijn gewoon matzwart plastic.

Alle EX90’s hebben een 14,5 inch groot infotainment systeem en een 9 inch groot instrumentarium. Vanaf de Plus krijg je ook headsup-display. De Core heeft een eenvoudig audiosysteem met slchts 325 W en 10 speakers. De Plus en Ultra hebben daarentegen een Bose-installatie met 940 Watt en 14 speakers. Zowel de Plus als de Ultra kun je dan vervolgens nog uitrusten met een nog beter klinkende Bowers & Wilkins-installatie.

Prijzen EX90

Dan hebben we vervolgens de rest van de prijzen van de nieuwe goedkope Volvo EX90 vor je. Het feestje begint bij 83.495 euro. Hieronder hebben we even alle prijzen op een rij gezet::

Core Single Motor | € 83.495

Plus Single Motor | € 87.995

Core Twin Motor | € 88.995

Plus Twin Motor | € 93.495

Ultra Twin Motor | 99.195

Twin Motor Performance Plus | € 98.495

Twin Motor Performance Ultra | 104.195

Concurrentie extra goedkope Volvo EX90

Tenslotte kijken naar de concurrentie. Daar valt op dat de EX90 goed geprijsd is. Er zijn een hoop Chinese nieuwkomers, dus qua naam heeft Volvo een streepje voor. Wat ook opvalt is dat de EX90 een heel fatsoenlijke range heeft. In veel gevallen hebben instappers ook mindere accu’s, maar dat is dus niet zo bij de EX90. De Jaguar en Audi zijn overigens een half maatje kleiner dan de EX90.

Check hieronder alles dat je verder moet weten over de Volvo EX90:

Je eigen goedkope Volvo EX90 samenstellen kan op de configurator van Volvo.