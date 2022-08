Amalia heeft rijbewijs, welke auto moet ze rijden?

Amalia heeft haar rijbewijs. Gefeliciteerd! Welke auto moet ze nu gaan rijden?

Het is de Maand van de Komkommer, maar speciaal voor jou zorgen wij ervoor dat je elk uur optimaal bediend wordt met vers auto-gerelateerd nieuws! Op Autoblog!

Ditmaal hebben we er eentje in de categorie RTL Autoboulevard voor je. Het gaat namelijk om Prinses Amalia. Deze dame is pas 18, maar nu al verzekerd van een topbaan over een paar jaar. Ondanks dat ze daarvoor een chauffeur tot haar beschikking heeft (schatten wij zo in), mag Amalia sinds kort zelf rijden!

Amalia heeft haar rijbewijs binnen!

Prinses Amalia heeft namelijk haar rijbewijs gehaald. Dat is niet door de RVD, RIVM of AIVD bekendgemaakt. Nee, daar is Annemerie de Kunder achter gekomen. Zij is de royalty-specialist van het programma RTL Boulevard. En zij weet dit soort dingen. Zo weet ze ook dat ‘met nachtelijke avonturen’ de beveiliging gewoon in de buurt blijft. Ja, je wil het niet weten maar nu weet je het.

Enfin, terug naar Amalia en haar rijbewijs. Amalia heeft er lekker de tijd voor genomen. Vorig jaar had ze aangegeven (op koningsdag) dat ze toen nog maar 1 rijles had gehad. Natuurlijk moest ook Amalia eerst haar theorie halen (een ramp tegenwoordig met de wachttijden) en natuurlijk het afrijden zelf.

En nu?

Of ze daadwerkelijk ook gaat autorijden: dat wordt nog een uitdaging. Amalia gaat namelijk nu studeren in Amsterdam. Deze stad is met de auto bijna niet te doen, met de fiets of tram ben je sneller op de plaats van bestemming. Maar ja, het is altijd handig natuurlijk om eventjes naar paps en mams te kunnen rijden voor een bordje verse andijvie met gehaktbal. Dan doet papa jus in zo’n kuiltje en hebben ze de grootst mogelijke lol. Denken wij.

Dan rest nu alleen de vergezochte vraag: wat moet ze nu gaan rijden? Beetje luxe, budget is – dankzij jullie belastinggeld – geen probleem, niet al te groot en als het even kan iets met koninklijke uitstraling. Wij denken aan een BMW 2002 Tii Touring in het oranje, en dan die Alpina deko-set aanpassen naar een Amalia-dekoset. Maar het kan maar zo zijn dat jouw idee beter is! Laat het weten in de comments!

Via: RTL nieuws.