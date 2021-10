Elektrische auto’s razendsnel? Ik dacht het wel!

Da’s toch echt een groot voordeel van elektrische auto’s. De meesten zijn razendsnel. Maar hoe snel? Dat gaan we eens voor je uitzoeken.

Een van de redenen om een elektrische auto te kopen is dat ze razendsnel zijn. Althans, de topsnelheid ligt bij de meesten niet eens zo ontzettend hoog, maar de acceleratie is in sommige gevallen buitenaards.

Maar welke elektrische auto moet je nou kopen als je écht razendsnel van kiet wil gaan? Wij gooien een paar balletjes op, we zijn de moeilijksten niet!

The usual suspect, de Tesla Model S Plaid

Iedereen die zegt dat extreme prestaties en gebruiksgemak niet samen gaan, heeft de Tesla Model S Plaid gemist. Want deze elektrische auto bewijst keihard het tegendeel. Als je wil, kun je er met z’n zevenen in en dan is er ook nog eens flink wat bagageruimte.

Het is Tesla gelukt om er 1100 pk in te lepelen. Daarmee sprint de Plaid in 2,1 seconden vanuit stilstand naar de 100. De koek is pas op bij 322 kilometer per uur. Razendsnel? Ik dacht het wel!

De allersnelste, de Rimac Nevera

Er kan er maar een de eindbaas zijn in dit lijstje en dat is de Rimac Nevera. In de sprint naar 100 kilometer per uur laat hij alle andere elektrische auto’s achter zich. Het kunstje wordt namelijk geflikt in 1,9 seconden. Even ter vergelijk, het hardop voorlezen van dit zinnetje kost al 4 seconden. Meer dan twee keer zo lang.

Het is ook niet gek dat de Rimac Nevera zo hard gaat. Hij heeft namelijk 1.914 pk en 2.360 Nm. Ik ken treinen die minder vermogen hebben. Overigens is het bij het sprintje naar de 100 nog niet afgelopen met buitenaardse cijfers. Hij zit namelijk na 9,3 seconden op de 300 en bij 422 is de koek op.

De verstandige keuze, de Porsche Taycan

Als je het niet zo hebt op ‘panel gaps’ of een slechte service omdat er nergens dealers zijn, is de Porsche Taycan misschien wel een verstandige keuze, als je op zoek bent naar een razendsnelle elektrische auto. En ga dan voor de Turbo S.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden zit er helemaal geen turbocompressor in. Wel twee versnellingen. En daarmee rij je 100 in 2,8 seconden en stopt het feest pas bij 260 kilometer per uur. Als je iets minder vermogend bent, kun je ook kiezen voor de Taycan 4S, of je neemt er eentje zonder S.

Ik heb me trouwens laten vertellen dat een zekere Autobloglezer ook zo’n ding heeft. Maar zeker weten doe ik dat niet, hij zegt er namelijk vrijwel nooit iets over…

De 13 in een dozijn keuze, de Tesla Model 3

Als er 1 elektrische auto is waarmee je in Nederland anoniem door het leven kunt, is het de Tesla Model 3 wel. Daarvan rijden er namelijk zó ontzettend veel, je valt er dus helemaal niet meer mee op.

Over het uiterlijk en de afwerking gaan we het vandaag maar eens niet hebben, we houden het graag positief. Maar hoe je het wendt of keert, de prestaties zijn dik in orde. Zeker van de Performance. 0-100 kost namelijk maar 3,4 seconden en de top ligt op 261 kilometer per uur. Dit allemaal dankzij de 513 pk die hij uit zijn beide motoren perst.

De leukste, de BMW i3S

Ok, razendsnel is misschien niet het juiste woord voor deze elektrische auto. Maar het wel de leukste. En dat zeggen wij, dus is het zo. De BMW i3S is het snellere broertje van de ‘gewone’ i3 en is de auto die de i3 altijd had moeten zijn.

Dat wil zeggen, iets dikkere banden, klein beetje breder en ietsje sneller. 0-100 gaat in 6,9 seconden, maar de lol zit hem eerder in de acceleratie tot 50. Daarmee blijf je bijna alles op de Nederlandse wegen voor. De top is 160. Is niet zo hard, maar je kunt er wél je rijbewijs mee kwijtraken.

En je kunt van het uiterlijk vinden wat je wil, feit is wel dat hij niet zo’n ontzettend lelijke grille heeft als veel van zijn moderne broertjes. Een winnaar dus.

Welke razendsnelle elektrische auto zijn we vergeten?

Dit is natuurlijk maar een kort lijstje, bedoeld om een klein beetje aan te geven hoe razendsnel elektrische auto’s kunnen zijn. Er zijn er natuurlijk veel meer dan alleen deze 5.

Daarom, welke razendsnelle elektrische auto mis jij in de lijst en vooral, waarom? Laat het weten in de comments!