De traagste moderne 911 van Nederland heeft zwemdiploma

We gaan het allemaal nog gekker maken. De traagste moderne 911 van Nederland heeft een zwemdiploma én staat te koop. Klinkt aanlokkelijk, vind je niet?

De Porsche 911 is een icoon. Of je het nou hebt over de RS 2.7 uit 1973, of over een 996 uit 2003, het zijn en blijven bijzondere auto’s met een flinke schare liefhebbers. Terecht. En het leuke van de 911 is, dat er zo vreselijk veel varianten van zijn. Voor iedereen is er wat wils.

Maar of dat ook voor het exemplaar geldt waar we het vandaag over hebben? Dat gaan we uitvogelen. Want de traagste moderne 911 mét zwemdiploma schreeuwt om wat uitleg. En die ga je krijgen.

Op Marktplaats staat deze 911 GT3 RSR te koop

Een Porsche 911 GT3 RSR is een hardcore racewagen en is derhalve alles behalve traag te noemen. Laat staan de traagste van Nederland. Toch hebben we die hier te pakken. Want deze 911 is -natuurlijk- geen echte GT3 RSR, hij is alleen zo uitgevoerd.

Op zich niet veel mis mee, zolang hij maar brult en hard gaat. Alleen doet deze dat niet. Althans, brullen wel, hard gaan niet. Deze auto heeft ooit een beetje schade gehad -waar we zo uitgebreid aan toekomen- en daarom is de motor gewisseld.

NAAR EEN 2.7 LITER UIT DE BOXSTER!!1!11!! Je leest het goed. De oorspronkelijke 3.4 liter boxer met 300 pk is verwisseld voor een 2.7 met 218 pk uit een Boxster… Ja, zo krijg je inderdaad de traagste moderne 911 van Nederland.

Alleen, waar komt dat zwemdiploma toch vandaan?

Deze 911 is ooit kopje onder gegaan

Je had het wellicht al zien aankomen, maar de traagste moderne 911 van Nederland heeft een flink gevalletje waterschade achter de kiezen. En daarmee bedoelen we niet dat het raam ooit heeft opengestaan tijdens een regenbui, nee deze auto is volledig kopje onder gegaan.

Het staat op internet, dus het is waar. En mochten jullie ons niet geloven, gelukkig hebben we de foto’s nog. Kijk maar naar het kenteken, de verdronken 911 heeft exact dezelfde 56-JNP-1 op de bumpers als deze 911 GT3 RSR…

Wat moet de traagste moderne 911 van Nederland kosten?

De vraagprijs voor deze Porsche is 21.000 euro. Maar daarvoor krijg je -naast het (sic) waanzinnige geluid door de aangepaste uitlaten- ook een mooi verhaal.

Of je het aandurft is een tweede, maar klikken op de advertentie kan voor niemand kwaad. We zijn benieuwd of jij de gok zou wagen en binnenkort de eigenaar bent van de traagste moderne 911 van Nederland. Met zwemdiploma!!

Met dank aan iedereen voor de tip!