‘Autoband in de toekomst nooit meer lek’

En dus ook geen verlies van grip. Een fabeltje of de realiteit?

Bandenfabrikanten blijven maar innoveren. Wisselen met zachte en harde compound, runflats of een nieuw profiel. Het merk Goodyear heeft het nu echt over een andere boeg gegooid. Als we het merk moeten geloven hoeven we over een aantal jaar geen banden meer te vervangen, te repareren omdat de autoband lek is of te wisselen. Hun band, de Recharge Concept, gevuld met capsules gaat bijna alles zelf regelen. Het profiel wordt vernieuwt tijdens het autorijden.

Duurzaam

Goodyear wil zich met hun nieuwe band meer richten op de elektrische auto’s. Duurzaam, duurzaam en nog meer duurzaam. De Recharge Concept bestaat uit biologisch materiaal en is volgens het merk helemaal afbreekbaar. De structuur van de vezels van de band is geïnspireerd op spinnenzijde. Dit moet ervoor zorgen dat de band sterk wordt. Of driften met dit ‘rubber’ ook mogelijk is is nog onbekend.

Aanpassen

In de band zitten capsules gevuld met vloeistof. Deze vloeistof moet ervoor zorgen dat het loopvlak zichzelf kan herstellen. Dit doet ons denken aan de vloeistof uit een reparatiesetje waarmee je een lek in de autoband kunt repareren. De autoband van Goodyear zou het vermogen moeten hebben om te kunnen leren van het gebruik. Zo krijgt een klant een vloeistofsamenstelling die bij hem past. De autoband kan zich ook aanpassen aan weersomstandigheden en de staat van het wegdek.

Autoband nooit lek en nooit meer wisselen

De capsules in de band zijn makkelijk te wisselen. De autoband kan door de capsules nooit lek gaan. Door de smalle hoge vorm van de band hoeft er ook niet meer gecontroleerd te worden op bandenspanning. Er zijn verschillende capsules voor gebruik in de zomer en winter. Je hoeft dus geen winterbanden te wisselen, maar enkel de capsule.

In haar stelling over elektrische voertuigen heeft Goodyear het over 2040, de band zal dus nog even op zich laten wachten. Nooit meer een lekke autoband, klinkt het haalbaar?