Porsche Targa tijd: alles wat je moet weten

Alle Porsche Targa modellen en belangrijke voorgangers op een rijtje.

Vorige week lanceerde Porsche de nieuwe 911 Targa 4 en 911 Targa 4S. Supergaaf natuurlijk. Het was uiteraard geen enorme verrassing. De 992 is een flinke facelift ten opzichte van de 991, dus het dak en de constructie zijn bijna ongewijzigd overgenomen.

Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. De 992 Targa is nog steeds een van de gaafste 911’s op het moment. Misschien wel de perfecte 911 voor dagelijks gebruik. Tussen de GT3’s, RS’en en Turbo’s sneeuwt de Targa (onterecht) nog weleens onder. Daarom nemen we een uitgebreide blik terug in het verleden over de Porsche 911 Targa. Pak een goed glas wijn en ga er maar goed voor zitten, want hier komen ze:

Fiat 1200 Wonderful by Vignale

1957

We denken natuurlijk allemaal aan Porsche, als we aan het Targa-dak denken. De naam is in elk geval correct. Dat heeft Porsche goed uitgekozen. Het dak mechnanisme ook. Want het was Michelotti die in 1957 het allereerste was met een dergelijke tussenoplossing op de Fiat 1200 Wonderful. Michelotti werkte bij carrossier en ontwerpbureau Vignale. Er zijn vier prototypes gebouwd en die zijn iets afwijkend van elkaar. Van serieproductie zou het nooit komen, ondanks een klein optreden in de film Les Combinards.

Triumph TR4 Surrey Top

1961

In de jaren ’50 en ’60 kwamen de beste open sportwagens uit Groot-Brittannië. Alsof de beste hoge snelheid winterbanden uit Suriname komen. De Triumph TR4 was een open sportwagentje, maar als je de Surrey Top bestelde, kreeg je een frame met achterruit. Het dakje kon je dan erboven plaatsen. Heel simpel eigenlijk. Puntje om even te weten, de naam Surrey Top werd alleen gebruikt voor het dakje, de totale constructie stond in de prijslijsten als ‘Hard Top-kit’. Mocht je de auto wel wat weg vinden hebben van de bovenstaande Fiat, dan kan dat kloppen. Ook de Triumph TR4 Surrey Top is ontworpen door Michelotti, de gewone TR4 overigens ook.

Saab Catharina

1964

De Saab Catharina is niet getekend door Michelotti, maar door Sixten Sason. Sason was behoorlijk vooruitstrevend met het design van de auto, want de Saab Catharina lijkt er minimaal 10 jaar jonger uit te zien dan dat ie dat werkelijk is. De Catharina is een gebouwd op het chassis van de Saab 94, inclusief bodemplaat, motor en transmissie. Ondanks dat het officieel geen Saab was, heeft Saab het ontwerp wel degelijk overwogen. Naast het bijzonder uiterlijk valt het open dak uiteraard heel op.

Toyota Sports 800 (UP15)

1965

Toyota en Porsche hadden meer met elkaar te maken dan je zou denken. Toyota troefde de Duitsers tweemaal af. Eerst met de 2000GT: deze auto liet de 911 in het stof bijten. Porsche was not amused en ontwikkelde een snellere versie om Toyota van repliek te dienen, de 911 S. Toyota was zeer vereerd dat Porsche hen zo serieus nam. Met de Sports 800 was de Toyota Porsche andermaal te snel af. De kleine roadster met 800cc tweecilinder had namelijk een targa-top.

Porsche 911 Targa Prototype (901)

1965

Porsche pakte het idee en ging er zelf mee aan de slag. Porsche was al jarenlang succesvol met de 356 Cabriolet, Convertible D en Speedster modellen. Met de verscherpte veiligheidseisen in de Verenigde Staten ziet Porsche het niet zitten om de auto een volledige cabrio kap mee te geven.

Butzi Porsche ontwerpt en ontwikkelt in samenwerking met Karmann de Porsche 911 Sicherheitscabrio. Wat kunnen die Duitsers toch mooie woorden verzinnen. Het duurde even voordat Porsche de 901 Targa klaar had, de eerste concept op de IAA in 1965 was stiekem een oud cabrio-prototype waar een beugel op was gezet. Er is enorm veel vraag naar een cabriolet vanuit de USA, maar Porsche krijgt de stijfheid niet direct voor elkaar. Als tussenoplossing is er een een Targa Prototype.

Porsche 911 2.0 Targa (901)

1966

Ondanks dat Porsche dus zeker niet de eerste was met deze dakconstructie, wist het merk dit compromis als een USP op de markt te zetten. Op briljante wijze, eigenlijk. Er waren vier mogelijkheden met het dak. ‘Hardtop’ was alles dicht, Bell Air (dak open, ruit gesloten), Voyage (dak gesloten, ruit geopend) en Spyder (dak eraf en ruit open).

Porsche 912 Targa

1966

Naast een Porsche 911 Targa, deed Porsche exact hetzelfde voor de 912. De Porsche 912 was niets minder dan een budget-911 met een 1.6 viercilinder boxermotor. De 912 Targa zou het niet heel erg lang uithouden. Dat kwam eigenlijk doordat Porsche liever wilde dat je een andere Porsche kocht. De basis 911 T was er ook als Targa en er was nog een betaalbare Targa op komst in de vorm van de 914. Een 912 Targa had dus geen prioriteit.

Porsche 911 Targa Sportomatic

1968

De Targa verkoopt goed en niet alleen in de VS. Missie geslaagd. De 911 Targa krijgt ongeveer dezelfde wijzigingen mee als de coupé. Zo komt ook de Sportomatic beschikbaar voor de 911, dat is een halfautomaat (zonder koppeling) voor extra comfort en alltagstauglichkeit in je 911. Toen al. Voor nog meer comfort kan men in 1968 voor een glazen achterruit kiezen, zoals bij deze Porsche 911 S 2.4.

Porsche 911 Carrera Targa

1976

De 911 Targa wordt ondertussen een gevestigde naam in het Porsche-gamma. Tegenwoordig kennen we de Targa als variant op de Carrera, maar vroeger lag dat anders. Toen had je modellen als de 911 E, 911 T, 911 S en dergelijke. Daarboven stonden de Carrera, RS en Turbo-modellen. De Porsche 911 Carrera Targa komt in 1976 en deelt wat techniek met de Turbo en Carrera modellen. Het mooiste was de optioneel verkrijgbare whaletail achterspoiler.

BB Porsche Turbo Targa Rainbow

1977

De Porsche 911 Turbo kwam in 1976. De auto is er alleen als Coupé. In veel markten zijn dure en open auto’s zeer in trek. Logisch, want in een open auto ben je beter te zien en kun je meer genieten van de elementen. De 3.0 Turbo motor uit de turbo wordt overgezet op de Targa, in plaats van het dak van een 911 Turbo Coupé halen. Wel moest BB zorgen voor extra verstevigingen en extra brede heupen. Optioneel kon je de deuren verstevigen. Ook kon je kiezen voor de meest bijzondere kleurencombinaties, waarbij de Rainbow het meest iconisch is.

Porsche 911 Cabriolet

1984

Porsche verandert niet heel erg veel aan het recept van de 911 of aan dat van de 911 Targa. Er komt wat extra vermogen bij, wat meer luxe en ze zien er iets kekker uit. Belangrijker nieuws is dat in 1984 de 911 Cabriolet er tóch bijkomt. Porsche heeft het inmiddels onder de knie hoe ze een ‘stijve’ cabriolet kunnen bouwen die overal ter wereld verkocht kan worden. Dat heeft voorlopig geen consequenties voor de 911 Targa, de cabriolet wordt gewoon het derde model in de 911-range.

Porsche 911 Turbo Targa (930)

1987

Over Turbo’s gesproken. Porsche combineert in 1987 dan eindelijk de Targa-dakconstructie met de Turbo motor. De 911 Turbo 3.3 Targa combineert al het mooie van de Targa met de zeer krachtige 3.3 Turbo motor. Het is nog een ouderwetse turbomotor, dus met een behoorlijk turbogat. Je merkt dat de turbo even moet ‘opspoelen.’ Ook moet je even wat toeren maken. Het leuke is dan wel dat je maximaal spektakel tegemoet kan zien. Er zijn er minder 300 Targa cabriolets gebouwd.

Porsche 911 Targa 4 (964)

1990

De Porsche 911 werd alsmaar luxer, zwaarder en volwassener. Met de 964 wordt er een flinke stap gezet. Het is de 911 Targa die namelijk met vierwielaandrijving leverbaar is. Ook een automaat behoort tot de mogelijkheden.

Porsche 911 Targa (993)

1995

Zoals jullie kunnen zien is het Porsche lijstje tot nu to vrij eentonig, want in principe betekent Targa telkens hetzelfde. In 1996 wordt het anders met de 911 Targa (993). De 911 Targa lijkt op een coupé, maar is gebaseerd op de cabriolet. Daardoor is de scherpte minder aanwezig dan in de coupé. Ook krijgt de Targa zijn unieke tweedelige velgen mee. Het dak is erg fraai, maar brengt wel een paar nadelen met zich mee. Zo kan het enorm warm worden en is de stijfheid niet briljant.

Porsche 911 Targa (996)

2001

Met de 996 hanteert Porsche dezelfde strategie als de 993. Ondanks dat het lijkt op een coupé met een panoramadak is het een cabriolet met extra dakbogen en, eh, een glazen dak. Je kan wederom niet alles eraf halen, alleen het grote dakdeel kan zich openen. Ook apart, Porsche komt rijkelijk laat met de Targa van de 996-generatie. Het model arriveert pas na de eerste facelift van de zeer populaire 911.

Porsche 911 Targa 4S (997)

2005

Porsche komt erachter dat de Targa-klant een ander type 911-rijder is dan de anderen. Minder extrovert dan de cabriorijder, minder op maximale scherpte gericht dan de 911 coupe bestuurder. Ook worden Targa’s voornamelijk gebruikt om veel mee te rijden, in plaats van alle GT3’s en S’en die stilstaan in een loods om meer geld waard te worden. Daarom krijgt de Targa vanaf de 997 generatie standaard vierwielaandrijving mee. Dit heeft als voordeel dat de Targa nu de brede heupen heeft. Ook is een ‘4S’-uitvoering leverbaar op de Targa.

Ruf eRuf Greenster concept (997)

2009

De Porsche 911 Targa is inmiddels een beetje afgegleden tot de 911 voor fallussen op leeftijd. Ook wordt de 911 telkens moderner en vooruitstrevender. Ruf combineert de toekomst en het verleden met de eRuf Greenster concept. De auto maakt zijn debuut op de salon van Genève in 2009. Twee aspecten zijn heel bijzonder: ten eerste de elektrische aandrijving. In tijden van Tesla’s is het niet heel spectaculair: 367 pk, 900 Nm en een topsnelheid van 250 km/u. Het tweede aspect is de Targa top. Hoe gaaf is dat?! De oude iconische beugel op de moderne 911.

Ruf Roadster R (997)

2010

In 2010 komt de Ruf Roadster op de markt. De auto is gebaseerd op de 997 Cabriolet. De dakbeugel is vervaardigd van koolstofvezel. De achterruit is van drielaags plexiglas. De Ruf Roadster R heeft een atmosferische 3.8 liter motor, goed voor 400 pk. Het plexiglas kan er ook af, waardoor je ‘m nog beter kunt horen. Ook bijzonder, het dakje bestaat uit twee panelen.

Ruf Roadster Rt (997)

2011

Zelfde als de Ruf Roadster, maar dan met een turbomotor. Het vermogen bedraagt een meer dan gezonde 560 pk. Ook hier is er keuze uit een PDK of handgeschakelde zesbak. De Roadster Rt is vooral heel erg veel sneller.



Porsche 911 Targa (991)

2014

Met de 991 generatie van de 911 grijpt Porsche ein-de-lijk terug naar het originele design van de Targa met de klassieke beugel. Ondanks de simpele looks en simpele insteek van de vorige Targa’s, is het nieuwe systeem enorm complex en daardoor ook erg zwaar. Zeker als je je bedenkt dat je in principe alleen het dakpaneel vrij kunt maken. Qua gewicht zit de Targa op het niveau van de Cabriolet met vierwielaandrijving. Dus verwacht niet de pure rijeigenschappen van de coupe. Toch waren we erg positief over de 991: het is gewoon een gaaf ding.

Ruf Turbo Florio (991)

2015

Ruf maakt de Porsche die je wel wilt hebben, maar Porsche niet wil bouwen. Ze bouwen ‘m niet alleen voor je bij Ruf, ze maken om ook beter. De Ruf Turbo Florio is daar een uitstekend voorbeeld van. Het is in principe een Targa, maar dan compleet onder handen genomen. De auto heeft een opgefokte motor uit de 911 Turbo, goed voor 645 pk. Er is keuze tussen een PDK en handbak. Nog mooier is de keuze qua aandrijving: zowel vierwielaandrijving als achterwielaandrijving is mogelijk!

Porsche 911 Targa 4 (992)

2020

En zo komen we uit bij de meest moderne iteratie van de Porsche 911 Targa. Op dit moment kun je kiezen voor de ‘4’ en de ‘4S’. Op termijn zal een GTS volgen. En als we de historie kunnen geloven, zal een Targa Turbo ooit weer terug keren. En anders kun je altijd nog bij Ruf aankloppen.