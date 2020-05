‘Formule 1 stoelendans duurt tot begin seizoen’

De spanning rondom de rijderskeuze is nog lang niet ten einde.

Dit seizoen is een spannend F1-seizoen voor iedereen die smult van roddels en geruchten. Er is nog geen race gereden maar toch zijn er al heel wat rijderswisselingen geweest in de Formule 1. Het leek een soort domino-effect. Vettel weg bij Ferrari, Sainz juist naar Ferrari en Daniel Ricciardo naar McLaren. Met die laatste overstap heeft Renault een leeg stoeltje gekregen. Esteban Ocon moet nog even geduld hebben voor hij weet wie zijn teammaat wordt. Renault wil eerst de kat uit de boom kijken.

Renault wil tot het begin van het seizoen wachten met het kiezen van een opvolger voor Daniel Ricciardo. “We hebben nog geen race gereden.” Roddels over opvolgers als Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas negeert de teambaas van Renault dan ook. Cyril Abiteboul wil eerst een duidelijk beeld hebben van zijn team en talenten uit het Formule 2 team van Renault. Abiteboul houdt alle mogelijkheden open en noemt ook Guany Zhou en Christian Lundgaard. De teambaas wilt eerst de resultaten van deze rijders in de F2 afwachten voor hij beslissingen neemt.

Er zijn nog geen F1-races gereden. “We weten nog helemaal niet waar we staan.”, aldus Cyril Abiteboul. Abiteboul wil eerst een indicatie hebben en geen overhaaste beslissing nemen. De keuze voor een opvolger van Ricciardo is een belangrijke. Waarschijnlijk wordt het stoeltje voor meerdere seizoenen gevuld. Renault wil terug naar de top en heeft daarvoor de juiste coureurs nodig.

Renault laat zich niet opjagen door anderen. “We hebben een soort van domino-effect met rijderswisselingen gezien. Ik verwacht dat er nog zo’n tweede domino-effect komt, maar dat zal een paar maanden duren.” Renault zal volgens Abiteboul in de tweede golf rijderswisselingen in de Formule 1 zitten. Ocon zal waarschijnlijk tot het begin van het seizoen moeten wachten op zijn metgezel.

Opmerkelijk dat de teambaas de twee Formule 2 coureurs specifiek benoemd, of zal er toch iemand met Formule 1 ervaring het stoeltje mogen innemen?

