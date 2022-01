Je kunt nu Koenigsegg-onderdelen krijgen op je Tesla

Het kost wat, maar dan kun je wél zeggen dat je Koenigsegg-onderdelen op je Tesla hebt.

Toen de Tesla Model S in 2012 gelanceerd werd was het nog een exoot, maar inmiddels is een Tesla een doodnormale verschijning in het Nederlandse verkeer. De blits maken met een standaard Tesla is er anno 2022 eigenlijk niet meer bij. Qua looks in ieder geval. Bij het stoplicht kun je weldegelijk indruk maken.

Gelukkig zijn er leuke aftermarket accessoires beschikbaar, als je wat meer op wilt vallen tussen alle lease-Tesla’s. Sinds gisteren kun je écht bijzondere accessoires krijgen voor je Tesla, namelijk Koenigsegg-accessoires.

Hoe zit dat, is Koenigsegg opeens Tesla-tuner geworden? Nee, maar ze zijn wel de samenwerking aangegaan met een Tesla-tuner: Unplugged Performance. Dit houdt in dat Koenigsegg carbon fiber onderdelen produceert voor de Amerikaanse tuner.

De onderdelen worden op dezelfde productielijn vervaardigd als de onderdelen voor de hypercars van Koenigsegg. Als je deze onderdelen op je auto hebt hoor je eigenlijk dus een heel exclusief clubje. Kijk, dat is nog eens iets waar je lekker over op kunt scheppen.

Dan nu het slechte nieuws: een blik in de webshop van Unplugged Performance leert ons dat de onderdelen vrij prijzig zijn. Als je bijvoorbeeld alleen een bescheiden spoiler lip bestelt, ben je al ruim €1.500 kwijt. Een set nieuwe voorschermen met extra brede wielkasten moet €7.793 kosten.

Het aanbod is ook nog vrij beperkt beperkt. Naast de voorschermen voor de Model 3 zijn er vooralsnog alleen spoilers voor de verschillende modellen. Het is echter de bedoeling dat er later dit jaar nog meer door Koenigsegg geproduceerde onderdelen komen om je Tesla op te leuken.