Volkswagen e-Golf officieel met pensioen gestuurd - Autoblog.nl

Het is over en voorbij voor de elektrische Volkswagen e-Golf. De auto moet plaatsmaken voor de ID.3 op de productieband.

Een Golf, maar dan elektrisch. Bij Volkswagen hebben ze ontzettend veel plezier gehad aan de lancering van dit model, want het was een toppertje. Uiteraard met steun van overheidssubsidies her en der op deze planeet. Sinds maart 2017 produceerde men de e-Golf in het Duitse Dresden. De laatste is geproduceerd en daarmee staat de teller op 145.561. Ook in Wolfsburg werd de e-Golf gebouwd. Dat was van 2014 tot en met de zomer van 2020. 50.401 stuks van alle exemplaren rolden in Dresden van de band.

Volkswagen e-Golf met pensioen

De Volkswagen e-Golf werd nog een tijdje naast de ID.3 geproduceerd, maar dat is nu afgelopen. Na kerst en nieuwjaar gaat de Duitse autofabrikant de productieband in de eerste weken van januari opnieuw inrichten. Dan zijn ze er straks helemaal klaar voor om de ID.3 in grote aantallen te bouwen.

De e-Golf was populair, maar de ID.3 is in alle opzichten de betere elektrische auto. Waar e-Golf zijn genen moet delen met de ICE-versie, is de ID.3 vanaf de grond gebouwd op een platform voor elektrische auto’s. Dit komt niet alleen de rijeigenschappen, maar ook het design ten goede. De e-Golf heeft immers een grote motorkap waar normaal gesproken een verbrandingsmotor ligt. Logisch dat de e-Golf dan ook met pensioen mag nu de ID.3 onder ons is.

Volkswagen e-Golf vs iD.3 verkopen

Op termijn zal de ID.3 de verkoopcijfers van de e-Golf ongetwijfeld gaan overstijgen. In zeven jaar tijd wist Volkswagen dus ruim 145k exemplaren van de e-Golf te verkopen. De ID.3 is sinds september verkrijgbaar en Volkswagen zegt er al meer dan 28.000 verkocht te hebben.