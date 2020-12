Autoblog advies: complete vlotte leaseauto (niet premium) - Autoblog.nl

Als je op zoek bent naar een complete vlotte leaseauto. Waar kom je dan op uit? Team Autoblog zocht het voor u uit vandaag!

Het is de eeuwenoude vraag: ga je voor vermogen of luxe? Tegenwoordig kunnen auto’s bijzonder luxe worden uitgerust en of met een enorm grote krachtige motor. Uiteraard is het ook mogelijk om die twee te combineren. Echter, dan ga je het wel terug zien in de prijs. Al helemaal als je op zoek gaat naar een auto met een premium badge. Toch?

Dat is het vraagstuk waar Tessa op dit moment een beetje mee aan het stoeien is. Het zijn de betere issues om te hebben! Ze is op dit moment aan het kijken naar een nieuwe lease-auto. Op het moment rijdt ze een Volkswagen Polo uit 2016. Hoog tijd voor een nieuwe auto dus. Omdat het een leaseauto betreft, zit ze aan enkele restricties. Niet alleen qua lease-budget (zo’n 750 euro per maand), maar ook qua type auto. Een grote auto als een Audi A4 of Skoda Kodiaq is niet de bedoeling. Een Volkswagen Golf of Skoda Karoq is geen enkel probleem.

Voor Tessa maakt het toch niets uit, want ze heeft geen enorme ruimte nodig. Ze wil graag een complete vlotte leaseauto die zowel krachtig als luxe is. Is dat mogelijk in het budget en met de eisen? In onderstaande tabel kun je alle wensen en eisen bekijken:

Huidige auto: Volkswagen Polo uit 2016 Koop / Lease: Lease Budget: 750 euro per maand Jaarkilometrage: 35.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf nieuwe auto: Nieuwe auto via werk uitzoeken Gezinssamenstelling: Partner Voorkeursmodellen: Sportief en luxe hatchback of crossover. No go: Lange stationwagons en de Volvo V40.

Cupra Leon e-Hybrid Business DSG

€ 41.505

€ 725 p.m.

De eerste die in gedachten kwam bij het idee van een complete vlotte leaseauto: de Cupra Leon plug-in hybride. Je kan bij Seat terecht voor een 204 pk sterke Leon e-Hybrid. Als je bij de Cupra dealer aanklopt (een deur verder in de meeste gevallen) kun je kiezen voor de Cupra Leon e-Hybrid. In Business-uitvoering past de sportieveling nog gewoon in het budget. In feite is het een Golf GTE, maar dan met een Cupra-tribal in de neus.

Het voordeel is dat de standaarduitrusting van zo’n Cupra redelijk voor elkaar is. De prijzen van de opties zijn in de meeste gevallen vrij schappelijk. Mooie wielen, een stoer uiterlijk, sportstoelen en dergelijke zijn standaard op zo’n Cupra, dus heel veel hoef je niet bij te bestellen.

Opel Grandland X Hybrid 225 Ultimate

€ 760 p.m.

€ 47.790

In de klasse van compacte crossovers is er erg veel te vinden. Het is immers het heetste segment. Aanvankelijk leek de Peugeot 3008 een geschikte kandidaat, maar helaas was een GT met viercilinder net niet in het budget te krijgen. De 3008 GT met hybride-aandrijving is een goed alternatief als je veel vermogen en uitrusting wenst.

Gelukkig kan de identieke Opel Grandland X wél geleverd worden met een dikke viercilinder turbo en luxe uitvoering. De plug-in hybride is voorzien van 225 pk, waarmee je uitstekend met het verkeer meekomt. In dit geval gaan we uit van de Ultimate-uitvoering. Je zult dan wel moeten stekkeren, maar het voordeel is dat het verbruik relatief laag kan zijn.

Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One S Tronic

€ 40.574,27

€ 730 p.m.

Kijk, het voordeel van leasen is dat de leaseprijs grotendeels is gebaseerd op de afschrijving. Gebruikte A3’s zijn zeer courante waar. Relatief gezien valt de leaseprijs gewoon mee. Je kan namelijk een redelijk dikke A3 krijgen voor het budget. Want het is echt niet een 1.0 TSI met handbak en nul opties. De 35 TFSI heeft een 150 pk sterke 1.5 TFSI EVO-motor onder de kap en is gekoppeld aan een S Tronic-automaat. De uitvoering is de complete doch sportieve Edition One.

Je kan deze uiteraard bij Audi nog verder aankleden met alle financiële gevolgen van dien. Wat wel lekker is bij de Audi A3: het is een fraaie auto met een zeer hoogwaardig interieur dat je normaal gesproken aantreft in een klasse hoger. Natuurlijk, premium is een marketing term. Maar in sommige gevallen krijg je daar wel wat voor terug. Dus voor een complete vlotte leaseauto kun je dus op zich terecht bij de Audi dealer.

Ford Focus 1.5 EcoBoost Vignale Aut.

€ 38.447

€ 650 p.m.

We gaan rap verder met de volgende complete vlotte leaseauto. Vroeger was de meest luxe Ford Escort de Ghia-uitvoering. Velours bekleding, een asbak en houtkleurige plastic strips. Tegenwoordig heten deze modellen Vignale. Het luxe niveau is aanzienlijk hoger dan de Ghia’s van vroeger. Sterker nog, voor zijn klasse is de uitrusting van de Focus Vignale ongekend goed voor elkaar.

Een Head-up display, fraaie velgen, stoelverwarming en ‘Windsor leder’ zijn gewoon standaard. Net als openporig hout en een leder bekleed dashboard. Optioneel zijn de 18” wielen een aanrader, die zien er erg fraai uit en zijn niet erg duur. Het zelfde geldt voor een B&O-stereo en LED-koplampen.

Mazda 3 SkyActiv-X Luxury Aut. (BP)

€ 37.300

€ 650 p.m.

Een van de meest bijzondere auto’s in zijn klasse is de Mazda 3. Volgens @jaap is het zelfs de beste auto’s in zijn klasse. Bij Mazda doen ze veel dingen net even wat anders. Strakke onderstellen, bijzondere koetswerken en afwijkende motortechniek. Volgens collega @ruben helpt het niet veel om de gemiddelde leeftijd van de klanten naar beneden te halen. Maar zie het als bevestiging dat verstandige mensen óók bij Mazda terecht komen.

De Mazda 3 heeft de nieuwe SkyActiv motor die volgens Mazda en heel erg krachtig en zuinig moet zijn. Veel hangt af van je eigen rijstijl en ondanks de vernuftige techniek merk je er niet veel van. Wel is de auto behoorlijk luxe en voelen veel delen in het interieur fraai aan. Sommige dingen ook wat minder. De rijeigenschappen zijn uitstekend voor elkaar, zij het dat de Mazda 3 tegenwoordig veel minder straf en sportief is.

Volkswagen Polo GTI (Typ AW)

€ 31.030

€ 650 p.m.

Mocht het een maatje kleiner mogen, kijk dan eens naar een Volkswagen Polo. Ja, dat is in de meeste gevallen niet de spannendste auto in zijn klasse. Wel een van de beste, overigens. Het leuke is dat je standaard bij Polo GTI een dikke 2.0 TSI-motor krijgt. Deze is goed voor 200 pk en maakt hem buitengewoon vlot.

Sterker nog, je mag ‘m gerust snel noemen. De uitrusting is behoorlijk compleet, maar de meeste luxe opties moet je nog bij bestellen. Gelukkig is dat in het budget gewoon mogelijk. Enige nadeel: op het moment wordt de auto niet in Nederland geleverd. Dus je moet even wachten óf juist op zoek gaan naar geschikte voorraadmodellen.

Kia Proceed GT 1.6 T-GDI

€ 730 p.m.

€ 44.450

We zouden serieus aanraden om even een kijkje te nemen bij de Kia dealer als je zoekt naar een complete vlotte leaseauto. Want in principe is de Kia Proceed GT helemaal perfect. Van een afstandje lijkt het wel wat op de CLA Shooting Brake, maar dan gek genoeg wat fraaier. Als je het vergelijkt met een even dure CLA krijg je bij Kia enorm veel meer uitrusting en behoorlijk wat meer ‘motor’. Sterker nog, als je deze GT bestelt, zit alles wat je kunt wensen er wel op. Natuurlijk, je merkt wel dat het niveau van verfijning iets lager is, maar storend is het allerminst en de Proceed is ook behoorlijk vrij van pretenties. Nadeeltje: de nieuwprijs is redelijk hoog, wat je voelt in de portemonnee qua bijtelling. Aan de andere kant, als je de andere auto’s in dit overzicht ook wat hebt aangekleed, dan stijgt de bijtelling ook nog een beetje.

YOLO Mini Cooper S Cabrio (F57)

€ 39.770

750 p.m.

De Yolo is altijd een beetje een lastige categorie als het gaat om leaseauto’s. Ook in de zoektocht naar een complete vlotte leaseauto. Want je kan niet zeggen: “Ik lease wel die Quattroporte uit 2007 met 2 ton op de klok”. Sterker nog, dat staat juist haaks op de filosofie van het leasen. Gelukkig kun je nog bij Mini terecht voor een leuk bommetje. Zelfs een cabrio is mogelijk! Als je kiest voor de cabrio kun je in het budget opteren voor een luxe Park Lane Cooper of een kale Cooper S. Voor een cabrio is het nog een aardig praktische auto, maar in vergelijking met een C-segment hatchback valt het ietwat tegen wellicht.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!