Jan Lammers gooit een bak schaduw op Sergio Perez - Autoblog.nl

Jan Lammers wijdt wat woorden aan Sergio Perez, de kersverse teammaat van Max Verstappen.

Red Bull Racing fungeert al twee seizoenen lang als een eenmansfractie in de Tweede Kamer. Onze held Max Verstappen moet, wel met wat hulp van zijn team uiteraard, op het circuit het grootste deel van het werk alleen opknappen. Zowel Pierre Gasly als Alexander Albon slaagden er de afgelopen jaren niet in om de listige RB15 en RB16 onder de knie te krijgen. Zodoende scoorden ze slechts een fractie van de puntjes die Max binnensleept voor team rode stier.

Red Bull miste goede secondant

In 2019 zorgde dat er zelfs voor dat Red Bull niet alleen achter Mercedes eindigde in het WK, maar ook achter Ferrari. Want hoewel Verstappen derde werd achter de coureurs van Mercedes, was de puntenscore van Gasly en Albon zo pover dat Leclerc en Vettel samen meer puntjes pakten voor de Scuderia. Dat scheelt natuurlijk niet alleen in de bragging rights aan de toog, maar ook in keiharde monnie van Liberty Media.

In 2020 was Mercedes zo dominant dat Red Bull met een betere teamgenoot naast Max waarschijnlijk ook gewoon tweede was geworden. Maar toch, in een aantal races was het wel lekker geweest als er iemand met een RB16 in de buurt van Max had gereden. Die had dan op zijn minst de Mercs misschien hier en daar een beetje op kunnen houden, of de Duitsers een strategieprobleem kunnen geven. Het zijn immers uiteindelijk kleine dingetjes die optellen naar mooie resultaten, zeker ook in de F1.

Perez

Red Bull heeft zoals bekend nu dan ook toch maar gekozen voor een rigoreuze maatregel. Met Sergio Perez halen ze een veteraan in huis die niet uit hun eigen opleidingsprogramma komt. Dat werd de laatste jaren eigenlijk voor ondenkbaar gehouden in de paddock, misschien zelfs wel tot frustratie van teambaas Christian Horner. Hoe dan ook, Sergio geldt zeker op de zondagen als een van de betere coureurs in de paddock en wordt nu toch een beetje gezien als ‘de grote verlosser’ voor Red Bull Racing.

Jan Lammers weet het nog zo net niet

Dat is natuurlijk niet zomaar niks. Jan Lammers is dan ook een beetje voorzichtiger in een interview bij het Algemeen Dagblad. De notoir vrouwenverslinder toont zich zelfs allerminst overtuigd van het feit dat Sergio voor een enorme wende gaat zorgen bij Red Bull Racing. Hij gebruikt daarbij de kleurrijke taal die we van de vrolijke Zandvoortenaar kennen:

Vanaf het moment dat Perez die race in Bahrein gewonnen heeft, schijnt de zon uit zijn achterste, maar ik vind het allemaal nog wel meevallen. Perez is fantastisch hoor, hele goede coureur, allemaal prima. Maar in mijn optiek wordt hij daar [bij Red Bull] gewoon vierde of vijfde. Als twee Mercedessen, Verstappen en Leclerc uitvallen, wint hij de race, nou ja. Jan Lammers, in Zandvoort beter bekend onder zijn rapnaam Jan Slammers

Volgens Jantje gaat Perez niet opeens van Red Bull Racing de titelpretendent maken waar velen het nu over hebben. Daar is in zijn ogen veel meer voor nodig:

Als je gaat zeggen ‘hij wordt vijfde’ is dat een hele normale prestatie, met Stroll dan zevende, dus ik denk niet dat Perez eigenlijk die wonderoplossing is die men nu vaak suggereert Jan Lammers, was in de jaren ’80 zelf wel een wonderoplossing voor de vrouwen uit zijn vermakelijke bio

