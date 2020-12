Superman Ferrari van celebrity is ideaal voor Nederland - Autoblog.nl

De Ferrari F355 met Superman-hoofdsteun is van een lange bekendheid geweest, dus ideaal voor Nederland!

Bent u een man, woont u in Nederland of heeft u Nederlandse roots? Gefeliciteerd, u behoort tot de langste personen op aarde. Met 181 cm zijn wij nog steeds het langste volk op aarde.

Extreme lengte

Nederland kent hun lange slungels en lengtes van meer dan twee meter is al lang niet meer ongewoon. Elders zijn echter wel lange mensen te vinden. In de VS bijvoorbeeld, waar lange mannen vaak in de NBA, de basketbalcompetitie, eindigen. Zo ook de bekendheid van vandaag, Shaquille O’Neal.

Lengteproblemen

De NBA is zo’n beetje de eredivisie van de VS, dus geld is er in overvloed voor de spelers. O’Neal trakteerde zichzelf op een Ferrari F355. Door zijn lengte van 216 cm is het niet makkelijk om in een Ferrari te passen. De lange basketballer loste het op door deze F355 uniek te maken.

De oplossing zou simpel moeten zijn: zorg ervoor dat de stoelen verder naar achter kunnen. Toch klinkt dat veel makkelijker dan het is. Achter de stoelen zit namelijk de benzinetank. Dat werd opgelost door de tank naar voren te verhuizen.

Nou koop je een F355 niet vanwege zijn praktisch gemak, maar deze operatie zorgt ervoor dat ook je ene koffer er niet meer in past. Dat werd opgelost door een compleet aangepaste achterklep te maken. Daar zit nu een klein bagagecompartiment waar het dak zat. Ja: deze F355 heeft geen dak meer. De achterklep bevat ook twee bobbels achter de hoofdsteunen, die de perfecte plek waren voor een set speakers.

F355 F1

De auto zelf dan. Een Ferrari F355 F1 Spider uit 1998. Dat betekent de welbekende sequentiële F1-bak, niet handgeschakeld. De auto is besteld in Argento Nürburgring en de modificaties om Shaq te laten passen zijn naderhand geïnstalleerd. Dat geldt trouwens ook voor de tweekleurige sportstoelen met Superman-logo, de bijnaam van Shaquille O’Neal. Het interieur in tweekleurig leer is dus niet van Ferrari zelf. Het oogt gaaf namelijk.

Goed lezen

De auto heeft 7.000 mijlen achter de kiezen. De historie van de auto kan wat sporen van narigheid bevatten. Naar verluidt is deze auto doorverkocht nadat hij in beslag genomen werd door de DEA. Desalniettemin is deze middenklasse V8 Ferrari met 375 pk voor een momentele 46.000 dollar een geinige koop met celebrity-status. Koop dan!! op Bring a Trailer.