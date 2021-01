Autoblog advies: peperdure youngtimer voor slechts 20 mille - Autoblog.nl

Wat is de dikste peperdure youngtimer voor 20 mille?

Iedereen doet het weleens. Nee, niet op Second Love kijken hoe je in de markt ligt. Nee, we hebben het over browsen op Marktplaats en kijken welke auto’s in een budget allemaal mogelijk zijn. Dat doet Autobloglezer Lucas ook af en toe. Hij gaat nu echter de daad bij het woord voegen en over tot aanschaf. OP dit moment verplaatst hij zich in een gechipte Volvo S80 met vijfcilinder. Echter, die auto geeft hem niet meer voldoende plezier. Het mag van hem wel iets specialer en exotischer.

Hij wil graag een enorm dikke daily driver die je een speciaal gevoel geeft. Nu is dat begrip heel erg polyinterpretabel, maar denk aan een toekomstige klassieker. Het moet in elk geval geweldig rijden en ooit extreem prijzig zijn geweest. De auto moet wel een zekere wow-factor hebben. Dat je bij de normale ritjes extreem blij bent met je keuze. Auto’s waaraan Lucas zelf had gedacht waren een Range Rover, Mercedes-Benz S500 of Maserati Quattroporte. Importeren uit Duitsland is geen probleem voor Lucas.

De wensen en eisen van Lucas voor een peperdure youngtimer staan in onderstaande tabel:

Huidige auto’s Volvo S80 2.5T, BMW Z4 3.0i / R1200GSS Koop / Lease: Koop Budget 20.000 euro Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto Volvo S80 voelt niet meer bijzonder genoeg Gezinssamenstelling: We zijn met zijn tweeën Voorkeursmerken: S500, Range Rover, Quattroporte No-go: –

Jaguar XK 4.2 Coupé (X150)

€ 19.495

2007

140.000 km

Wie had dat gedacht, de Jaguar is gewoon de meest verstandige beslissing uit dit rijtje. Zonder gekheid, dit is financieel gezien de meest verstandige keuze. Ook voor de petrolhead waarschijnlijk. We lichten het toe. De Jaguar is geheel van aluminium gebouwd, waardoor het gewicht erg laag is. Daardoor kun je met een relatief eenvoudige 4.2 V8 al behoorlijk van je plek komen. Omdat de auto licht is, hebben de banden en remmen het minder zwaar en ga zo maar door. Wellicht dat het niet zo’n peperdure youngtimer is als de kop van deze titel doet vermoeden. Daarbij is het een beeldschone coupé, die altijd wel een koper kan verleiden. Daarbij is de Jaguar XK relatief modern en ziet ‘ie er zeker niet verouderd uit. Toppertje deze XK, wat dat betreft.

Audi S8 (D3)

€ 19.995

2007

160.000 km

De Audi S8 is ook opgetrokken uit aluminium, net als de Jaguar. Het is echter wel een ander type constructie (space frame), waardoor de S8 minder licht is dan je zou denken. Aan de andere kant. De Audi S8 is krachtiger en nauwelijks zwaarder dan de kleinere Audi S6. Waar de S8 (D2) uit Ronin wel erg bedaagd begint te worden, is de ‘D3’ nog altijd een fraaie auto die zijn leeftijd goed weet te verbergen. Ook in het interieur is dat het geval. Fijne stoelen, een puike zitpositie en een bruikbaar doch gedateerd navigatiesysteem.

Maar het gaat in dit geval om de motor, een 5.2 liter ‘Lamborghini’ V10. De langeslag-motor vindt zijn oorsprong overigens weer bij Audi (feitelijk kreeg de Gallardo een Audi V8 + 2 cilinders), maar hey: deze peperdure youngtimer klinkt wel bijzonder. Het mooie is dat de Audi S8 voor de stille genieter is. De auto loopt er niet mee te koop dat er 450 pk in ligt. Qua rijeigenschappen is het een Autobahn-stormer met een serieus drankprobleem, geen bochtenridder. Serieuze onderhoudskosten ook (check hier het A8 D3 aankoopadvies).

BMW M5 (E60)

€ 18.000

2005

205.000 km

Als je dan tóch gaat voor een V10-ervaring, waarom dan niet de ultieme sportsedan met een V10? De BMW M5 is namelijk in het budget gevallen. Dan moeten we er wel bij aantekenen dat het dat gaat om gare exemplaren of M5’s met ervaring. Als het onderhoud gedaan is en de facturen aanwezig, ga voor een mooier exemplaar met meer kilometers. Maar ook dan is het opletten, want er kan een hoop misgaan met een M5. Het is niet zo erg als het internet doet vermoeden, maar het is wel handig om altijd 3 mille achter de rug te houden voor onvoorziene kosten. Een peperdure youngtimer qua onderhoud, dus.

Aan de andere kant is dat ook logisch, want de M5 is ook een behoorlijke volbloed: een hoogtoerige V10 met 507 pk, een SMG-III versnellingsbak met zeven versnellingen en rijeigenschappen die je in deze klasse (E-Segment) niet zou verwachten. Nadelen naast de betrouwbaarheid? De dorst is enorm, zeker in combinatie met de kleine brandstoftank. Oh ja, de bak is niet ideaal als je het rustig aan wil doen.

Range Rover Supercharged Vogue SE

€ 19.500

2008

165.000 km

De ultieme auto om te laten zien dat je het goed hebt. Het is jammer dat de auto zo’n cliché is geworden, want het is een icoon. Het is namelijk een crossover die in het terrein echt iets klaar speelt. Ja, een G-Klasse doet dat ook. Maar die rijden op de openbare weg niet zo relaxed als een Range Rover. In het budget is een Supercharged-versie mogelijk. Deze zet benzine om in geluid en CO2. Ook komt de auto redelijk van zijn plek, maar écht snel gaat het niet. Dat maakt ook niet uit, want het is met name het koppel dat vroeg én direct klaar staat voor je wat zo prettig is.

Je zit op een troon waar je je ontheft van het plebs. Zacht leder, hoogpolig tapijt en fraai houtinleg geven de auto een dure ambiance. Ook is het design een grote pre, met name deze tweede serie L322-Range Rovers worden met de dag fraaier. Zijn er dan ook nadelen? Onderhoud, onderhoud en onderhoud. Nog niet eens omdat het een Britse auto is. De Range Rover is enorm luxe, enorm zwaar en heeft een enorm krachtige motor aan boord. Daarbij wil er nog weleens een Brits item dienst weigeren.

Bentley Continental GT

€ 22.450

240.000 km

2004

Als je een auto wil die er duur uitziet, kijk niet verder! De Bentley Continental GT ziet er al jaren min of meer hetzelfde uit en is een peperdure youngtimer. Iedereen weet dat het een bijzonder dure auto is. Gelukkig heb je dat ook als je erin zit. Het interieur is bijzonder fraai. Het leer, de metalen details, de houtafwerking. De ambiance aan boord is uitstekend. Het infotainmentsysteem is hoogbejaard, maar dat geldt voor alle auto’s in dit overzicht. De motor is een 6.0 W12 met twee turbo’s. Alleen al qua brandstof is deze auto een ware money-pit. Daar krijg je wel wat voor terug, want ook een oude Conti blaft gewoon moeiteloos door de 300 km/u barrière. Ondanks het enorme gewicht is de ruimte op de achterbank niet denderend. Check hier het aankoopadvies van de technisch identieke Flying Spur.

Mercedes-Benz CL600 (C215)

€ 19.250

2004

80.000 km

De tegenhanger van de Continental is de Mercedes-Benz CL. Qua merk en uitstraling staat de auto lager op de ladder, maar @jaapiyo zal je er fijntjes op wijzen dat de Mercedes echt premium is. De motor ligt niet vóór de vooras (zoals bij de Bentley), maar erop/erachter. Daardoor kan het ook een ‘echte’ V12 zijn, en niet een W12, wat in feite een compromis is. Qua kracht is het blok enorm indrukwekkend: 800 Nm! Meer sleur-potentie dan een gemiddelde diesel, maar dan met een fraai geluid, vermogen bovenin (500 pk!) En uitstekende manieren. In het budget kun je kiezen voor een keurige ‘C215’ of een jongere generatie (C216) met aanzienlijk meer ervaring. Tip: zo mooi als de C216 worden ze niet meer gemaakt. Controleer hier het Mercedes CL C215-aankoopadvies voor de aandachtspunten.

Maserati Quattroporte (M139)

€ 19.950

2005

145.000 km

De ultieme YOLO der YOLO’s onder de peperdure youngtimers. De Maserati Quattroporte is weleens vaker de YOLO-optie geweest. Aan de ene kant is het een schijntje, anderzijds is het een persoonlijk faillissement dat je aanvraagt door zijn Italiaanse vierdeurs op naam te zetten. We beginnen eerst met het negatieve. De onderhoudskosten kunnen grenzen aan het bizarre. Bijna alsof je in een volbloed Ferrari rijdt. Ook is de Quattroporte niet bijzonder snel gezien het brandstofverbruik en de eerder genoemde onderhoudskosten (aandachtspunten). Het staat niet in verhouding.

Aan de andere kant zijn er weinig grote sportsedans die het ‘sport’-gedeelte goed beheersen. Als het gaat om de respons, het geluid of de krachtsontplooing van de motor: het is allemaal wat je wil bij een sportsedan. Ook het chassis en met name het insturen van een scherpe bochten zorgt ervoor dat je kirrend achter het stuur zit. Er is eigenlijk geen auto die een dergelijke ervaring kan bieden. In dat opzicht is het een volbloed en een koopje. Qua budget kun je kiezen voor een keurige Duo-Select of Automatica met flink wat ervaring.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!