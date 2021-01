Porsche Boxster op Marktplaats: de 8 meest opvallende - Autoblog.nl

De Porsche Boxster mag 25 kaarsjes uitblazen en voor goede exemplaren kun je op Marktplaats terecht. Wij pakken acht stuks die opvallen, allemaal op hun eigen manier.

Porsche lanceerde afgelopen week de Boxster 25 Years Edition. Men zegt wel eens dat de Cayenne en het SUV-recept Porsche erbovenop hielp, maar dat was slechts benzine die op het vuur gegooid werd. De initiële acceleratie in het succes van Porsche vanaf de jaren ’90 is ook te danken aan de Boxster. De baby-911.

Neppe 911

Dat terwijl de Boxster toch nog een tijdje gezien werd als de ‘neppe 911’. Niet alleen omdat de term ‘kappersauto’ helemaal heet was des tijds, ook omdat auto erg leek op de 911 en daarom nét niet de juiste Porsche was. Mettertijd veranderde dit juist en heden ten dage is de Boxster misschien juist wel de leukste Porsche die er is. Of zijn later geïntroduceerde coupébroertje Cayman. Die laatste laten we trouwens volledig buiten beschouwing: dit omdat de Cayman pas kwam bij de 987-generatie. De eerste generatie Boxster (986) was er enkel als cabriolet.

Goedkoop

De 25 jaar die de Boxster heeft gehad om zijn naam op te bouwen, resulteert in een hoop keuzevrijheid. De Boxster is er van elk bouwjaar, voor elk budget, met elke motor en zelfs opvallen kun je doen met de goedkope Porsche-sportauto. Wij openen Marktplaats en zetten acht bijzondere Boxsters voor je op een rij.

De duurste

Stiekem hadden we hier een Boxster Spyder willen neerzetten, wat een soort ‘Boxster GT4’ is. Helaas zijn die momenteel even niet te koop. Ook de nieuwste Porsche 718 Boxster GTS met de 4.0 liter zescilinder aan boord slaat Marktplaats nog even over. De duurste is daarom niet eens belachelijk duur. Het gaat om een 718 Boxster GTS uit 2018, toen deze nog de 2.5 liter viercilinder boxer had. De kleur is Pure White en de rest, van interieur tot velgen, is zwart. Best saai, maar wel volledig en met 366 pk onder je rechtervoet. Met 83.718 euro is het de duurste Porsche Boxster die momenteel op Marktplaats staat.

De goedkoopste (en meest ervaren)

Zoals gezegd is de Boxster al 25 jaar in de omloop en op enkele versies na is het niet de koning van waardebehoud. Sterker nog: je kunt voor verdomd weinig geld een Porsche Boxster van Marktplaats plukken. Neem deze zwarte van de 986-generatie. Hij ziet er wat moe uit en de kilometerstand is fors met 296.298 stuks: de hoogste stand van Marktplaats. Bovendien word je in het pre-PDK-tijdperk wellicht niet al te vrolijk van een automaat in deze lichtvoetige roadster. We zeggen enkel dat het kan, niet dat het moet, onthoud dat. Volgens de eigenaar is de auto namelijk technisch in orde en dan heb je toch mooi voor 8.150 euro een Porsche Boxster uit 1999 op je oprit staan.

De (echte) goedkoopste

Open kaart: bovenstaande is niet het eerste resultaat als je Porsche Boxster intikt op Marktplaats en de resultaten sorteert op ‘prijs: laag-hoog’. Waarom we dat toch de goedkoopste noemen is omdat je met die auto in theorie gewoon kunt instappen en wegrijden. Er staan nog twee exemplaren boven, eentje heeft mechanisch euvel (brengt nog een bult kosten met zich mee dus) en eentje is hier nog niet geregistreerd. Dat is dit grijze exemplaar met een Engels kenteken. Al wel geland op Nederlandse bodem, maar nog niet op kenteken gezet. Goed, mits de keurmeester van de RDW niet te moeilijk doet, is ook dat niet de lastigste zaak ter wereld. ‘Koop en rij weg’ zit er echter niet in. Als je niet allergisch bent voor papier is dit wel een veel versere auto: bouwjaar 2003, 175.000 km op de teller en een rasechte handbak. En het stuur rechts, let daar wel even op. Ondanks dit alles kun je voor min of meer 7.450 euro Boxster rijden.

De oudste

Nou zou het mooi zijn als de viering van een auto uit 1996 ook gepaard kan gaan met een exemplaar uit 1996. Dat is helaas niet gelukt, maar ter compensatie van deze teleurstelling hebben we wel even de oudste Boxster voor je erbij gepakt. Uiteraard eentje van de 986-generatie met de aficionado-approved oranje knipperlichtbehuizing. Handbak, lage kilometerstand en een uiterlijk wat er ook uitziet alsof het kon in de jaren ’90. Sportwagens worden al lang niet meer met dit soort 16 inch (?) velgjes geleverd. Voor de sfeer heeft de eigenaar trouwens de foto’s ook genomen met de camera die hij des tijds had. Leve digitale fotografie. De oudste Porsche Boxster van Marktplaats komt uit november 1997 en moet 13.500 euro opleveren.

De bijzonderheden

Porsche Boxster Cup

Dan even wat vreemde eenden in de bijt. Tenminste, we maken het lijstje af met vier Boxsters die om hun geheel eigen reden de lijst een beetje opfleuren. De eerste is een bijzondere. Wie zegt dat een Boxster niet de ideale circuitauto is? Het is immers wat Porsche zelf ook bedacht toen ze met de Cayman GT4 op de proppen kwamen. Ver voor die zet van Porsche was er enkel nog de Boxster tijdens de 986-generatie en daar is deze Cup-versie van gebouwd. De auto is klaar voor het circuit en wordt dan ook geadverteerd als een perfecte auto voor trackdays. Mocht je jezelf met compleet gebrek aan comfort van A naar B willen verhuizen, dan mag dat ook. Er zit namelijk gewoon een kenteken op deze omgebouwde Cupracer. Met 24.986 euro moet het wel wat kosten.

Porsche Boxster Turbo S Cabriolet

Met de 911 wist Porsche een hele serie modellen te creëren. De basis is de Carrera, de snelle versies die tegenwoordig vierwielaandrijving hebben heten Turbo en dan heb je nog de GT2, GT3 en eventuele overige versies. De Boxster lijkt deze kant op te gaan met de basis, S, GTS, GT4 en hier ook eventuele overige versies, maar bij de 986 was het nog niet bepaald een ruime keuze. Je had een Boxster of een Boxster S, punt. Een Turbo is er van de Boxster nooit geweest. Toch vinden we er gek genoeg eentje die wat allures van een Turbo heeft. De auto is omgebouwd om te lijken op een Porsche 911 Turbo van de 996-generatie, met de velgen van een 997. Die bumperconversie is overigens helemaal niet vreselijk lastig, de Boxster 986 en 911 996 waren zowat krek eender aan de voorkant. Opvallen doe je – helemaal voor de kenner – zeker met deze Porsche Boxster 986 Turbo S Cabriolet, die je voor 13.950 euro van Marktplaats kunt plukken.

De kleuren

We moeten even een olifant de kamer uithalen. Nu we het toch hebben over grijze dingen, valt je op dat behalve de oranje stickers van de Boxster Cup en de ‘super gewaagde blauwe lak’ van de Turbo look-a-like, er geen kleur te bekennen is in dit lijstje? Daar sluiten we even mee af.

Rood: Porsche Boxster S 3.4 handbak (987)

De laatste twee exemplaren zijn niet de goedkoopste noch duurste exemplaren van de Porsche Boxster op Marktplaats. Ze zijn niet uniek qua specificatie en ook niet de meest of minst ervaren. Wat ze wel zijn: leuk om te zien. Zo veel kan een kleurtje doen. Neem deze Boxster S uit 2008. De 987 was een perfect, strak design en het rode kleurtje (Guards Red?) inclusief een blauw dak(!) helpt deze 987 er met kop en schouders bovenuit te steken. Het is ook nog een S (3.4 liter motor met 295 pk) met handbak, de versie van de 987 die in theorie het leukst is. De kilometerstand bedraagt een ‘prima’ 118.000 stuks. Opvallend: hij heeft Apple CarPlay aan boord. Helaas niet geïnstalleerd door middel van PCCM+, maar een aftermarket-oplossing. Het enige smetje op een anders aantrekkelijke rode Boxster die 28.900 moet kosten.

Geel: Porsche Boxster S 3.4 handbak (981)

Rood valt op, maar is toch nog een vrij standaard kleur. Als je écht wil opvallen is deze Boxster S 3.4 van de 981-generatie precies wat je zoekt. Het betreft een bijna identieke specificatie als bovenstaand exemplaar, maar dan een generatie nieuwer. Dat betekent dat de eveneens 3.4 liter grote motor 315 pk levert en je schakelt met de hand. De lak in Racing Yellow straalt als het zonnetje waarin je lekker wilt toeren met deze Boxster S. Verder ook hier een vrij normaal exemplaar met voldoende opties en een prima kilometerstand van minder dan 30.000. Dat maakt deze 981 wel een stukje duurder: één van de weinige gele exemplaren van de Porsche Boxster op Marktplaats moet 49.990 euro kosten.