Eerste klant neemt zijn Chiron Pur Sport in ontvangst - Autoblog.nl

Met deze panda valt niet te spotten.

Ingetogen is niet het juiste woord, maar een Bugatti Chiron heeft wel een andere uitstraling dan de meeste andere hypercars. De Koenigsegg’s en LaFerrari’s van deze wereld zien er vooral uit als futuristische, gestroomlijnde racewagens. De Chiron daarentegen is meer een statement van pure weelde. Het design komt eigenlijk beter tot zijn recht als de auto stapvoets door Monaco rijdt dan wanneer de auto met 400 km/u per uur over het asfalt raast.

Racy

Begin vorig jaar onthulde Bugatti een versie die er wél racy uitziet: de Chiron Pur Sport. Eerder was er al de Chiron Sport, maar die week optisch nauwelijks af van de reguliere Chiron. De Pur Sport daarentegen is een stuk agressiever gemaakt met een 1,90 meter brede spoiler en een front waar je bang van wordt.

Topsnelheid

Ondanks de aerodynamische aanpassingen ligt de topsnelheid van de Pur Sport opvallend genoeg lager dan die van de normale Chiron. De top ligt namelijk op 350 km/u in plaats van 420 km/u. Dit was uiteraard een bewuste keuze: Bugatti heeft de topsnelheid ingeperkt ten faveure van meer snelheid in de bochten.

Ander karakter

De Pur Sport is dus niet zomaar een speciaaltje, maar heeft daadwerkelijk een ander karakter. Naast de aerodynamica zijn bijvoorbeeld ook de transmissieverhoudingen korter gemaakt. Daardoor is de Pur Sport bij op de sprint wel sneller. 0-100 km/u doet deze Bugatti namelijk in 2,3 seconden, nog net een fractie sneller dan de standaard Chiron.

Genève

Als de Salon van Genève door was gegaan hadden we de auto daar gezien, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Daarom hebben we de auto alleen nog maar op strakke persplaatjes gezien. Daar is nu verandering in gekomen, want Bugatti heeft het eerste exemplaar aan een fortuinlijke klant geleverd.

Sky View

De Amerikaanse eigenaar heeft voor de kleur Quartz White gekozen. Dat is an sich geen bijzondere kleur, maar aangezien de Pur Sport veel naakt koolstofvezel laat zien is het toch een zeer opvallende verschijning. De rode remklauwen en het rode interieur dragen daar ook hun steentje aan bij. Een interessante optie is de Sky View, het gespleten panoramadak.

Greenwich

De auto is geleverd door Bugatti Greenwich. Dan hebben we het over Greenwich in de VS, niet het Greenwich van de tijdzones. In deze chique voorstad van New York wonen de nodige gefortuneerde Amerikanen, dus daar kan Bugatti wel wat auto’s aan de man brengen. Deze Chiron Pur Sport is de eerste in een reeks van 60 exemplaren, die allemaal zo’n €3 miljoen per stuk moeten kosten.