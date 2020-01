Van welke film kennen we deze Ferrari?

Hint: het loopt slecht af met de auto in de film.





We hebben hier te maken met een heuse filmlegende. Deze auto speelde namelijk een glansrol in een van de populairste comedyfilms uit de jaren ’80. We hebben het over Ferris Bueller’s Day Off.

Voor degenen die de film nog niet gezien hebben: spoilers ahead! Dat is in dit geval geen woordgrap, want de Ferrari waar het om gaat beschikt niet over een spoiler. De auto in kwestie is namelijk een Ferrari 250 GT California Spider uit 1961. De vader van de een van de hoofdpersonen uit de film is de troste bezitter van deze fraaie klassieker. De auto krijgt het echter zwaar te verduren in de film.

Om te beginnen gaat de jeugdige hoofdpersoon er zonder toestemming met de auto vandoor. Vervolgens laat hij de auto achter in de handen van een valet parker, maar die blijkt niet te vertrouwen te zijn. Als ze de Ferrari weer ophalen is de kilometerstand namelijk flink gestegen. Zo groot was die parkeergarage nou ook weer niet. Tot overmaat van ramp belandt de auto aan het einde van de film op onzachte wijze in de achtertuin van de eigenaar. Bij het bekijken van deze beelden moet je even bedenkend dat dit model nu een van de duurste auto’s ooit is.

Je vermoedde het misschien al bij het lezen van het bovenstaande stukje, maar er is geen echte Ferrari voor de film gebruikt. Weliswaar was de auto in 1986 nog niet zo extreem duur als hij nu is, maar hij was toch net iets te prijzig om hem als stuntauto te gebruiken. Daarom zijn er voor de film drie replica’s gebouwd door Modena Design. Voor de detailshots is overigens wel een echte auto gebruikt.

De auto die we op de foto’s zien is een van deze drie replica’s en is onlangs volledig gerestaureerd. Onder andere het interieur en het cabriodak zijn volledig vernieuwd. Onder de motorkap vinden we in plaats van een V12 een 7.0 liter grote Ford V8.

Geïnteresseerden in deze interessante replica moeten er snel bij zijn. De auto wordt dit weekend namelijk geveild door Barret-Jackson in Scottsdale.