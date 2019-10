Autoblog advies: welke fatsoenlijke auto’s kun je goedkoop leasen?

Is de eerste rang mogelijk met een dubbeltje?

Vanochtend keken we naar elektrische auto’s in de private lease. Hoeveel goedkoper ben je als private leasert uit met elektrisch rijden? Behoorlijk wat, mits de auto’s hun beloofde actieradius halen. Dat laatste is in sommige gevallen wel lastig te bepalen bij EV’s.

Ook in het bedrijfsleven is elektrisch rijden voornamelijk een financieel voordelige aangelegenheid. Dat is helemaal niet iets om je voor te schamen, iedereen die werkt betaalt belasting en als je succesvol bent in je werk, betaal je je helemaal scheel. Logisch dat je een financiële incentive aangrijpt als dat kan. Het verschil met dino stoken is immers veel te groot.

We zien dit jaar dat men telkens vaker voor een elektrische auto van de zaak. Dat gaat voorlopig nog wel even doorzetten. Zolang het verschil in bijtelling zo groot is, kiest men graag voor een elektrische auto. Maar zoals je weet; er is nu al een succes-barriere. Boven een cataloguswaarde van 50.000 euro betaal je gewoon het normale tarief aan bijtelling. Daar wil je dit jaar dus onder blijven. In deze aflevering van AB-advies bekijken we juist de auto’s die in dit plaatje passen. Wat zijn de voor- en nadelen? We lopen de interessante alternatieven met je door.

We gaan uit van 30.000 km per jaar en een looptijd van 48 maanden

Kia e-Niro DynamicLine (DE)

Catalogusprijs: € 44.310

Fiscale prijs: € 43.275

Leaseprijs: €

Als maatstaf nemen we even de Kia e-Niro. Het is namelijk een van de populairste elektrische’s auto’s van dit moment. Het is dan ook een EV die heel goed functioneert als auto. Er is voldoende ruimte, de actieradius is prima voor elkaar, er is voldoende uitrusting. Gewoon een degelijke en fatsoenlijke auto. Natuurlijk, dit is niet de auto die jezelf altijd beloofd hebt, maar het is een meer dan keurige automobiel. En laten we eerlijk zijn, met een verbrandingsmotor is het niet ineens wél een spannende auto. Als je droog en comfortabel transport zoekt, is de e-Niro je vriend. Om elke vorm van verwarring te voorkomen, elke volgende auto in dit lijstje wordt afgewogen tegen de Kia e-Niro 64 kWh DynamicLine.

MG ZS EV Comfort (ZS11)

Catalogusprijs: € 29.995

Fiscale prijs: n.n.b.

Leaseprijs: n.n.b.

De MG ZS was een bijzonder hopeloze doch vermakelijke auto in zijn tijd. Denk aan een Britse Opel Astra sedan met V6 motor en Impreza spoiler. De nieuwe MG ZS is een compleet andere auto. Het is nu een elektrische crossover, een veel slimmer plan. Als je snel door de spec sheets bladert, dan valt op dat de MG ZS niet mee kan komen met de concurrentie. Op alle vlakken loopt de MG ZS wat achter. Maar zó groot is het verschil nu ook weer niet en de auto heeft een enorm belangrijke troef achter de hand: zijn prijs. Waar de meeste exemplaren in dit lijstje al gauw een dikke 40 mille (of meer!) kosten, hoef je bij de MG-dealer (geen idee waar die zijn) slechts 30 mille achter te laten. We moeten er nog mee rijden en de auto van binnen en buiten bestuderen, maar puur als elektrische auto maakt ‘ie gehakt van de e-Golf en is het een redelijk alternatief voor de e-Niro.

Nissan Leaf 40 kWh Acenta

Catalogusprijs: € 36.990

Fiscale prijs: € 36.140

Leaseprijs: € 520 per maand

De Nissan Leaf is een oudgediende in deze klasse, maar zeker niet ouderwets. Inmiddels hebben we het namelijk over de tweede generatie van de Leaf. Er zijn enorme sprongen gemaakt ten opzichte van de eerste Leaf. Het exterieur design is nu gewoon prima, terwijl de eerste Leaf een beetje heel erg ‘muesli’ was. Als het gaat om prestaties is de Leaf de mindere ten opzichte van de Niro, maar het is geen groot verschil, met dank aan een gewichtsvoordeel van dik 200 kg. Wel is de Leaf iets minder praktisch en minder ruim dan de Niro. Qua actieradius doet de Leaf het niet onaardig, maar meer is mogelijk met de (duurdere) 62 kWh-variant. Qua uitrusting biedt de Leaf het noodzakelijke, ook hier moet je inde buidel tasten voor meer. Je hebt in elk geval veel keuze bij de Nissan Leaf.

Hyundai Ioniq Electric i-Motion (AE)

Catalogusprijs: € 36.995

Fiscale prijs: € 36.067

Leaseprijs: € 550 per maand

Dit is de elektrische Prius die Toyota uit principe niet wil bouwen, lijkt het wel. De Ioniq gooit het meer op efficiency dan op brute kracht. Qua koppel (295 Nm) en vermogen (120 paarden) is het redelijk bescheiden, maar dat is het gewicht van 1.400 kg in dit segment ook. De prestaties zijn overigens niet eens zo slecht, in minder dan 10 seconden haal je die 100 km/u wel en 165 km/u is voor een EV niet verkeerd. Ook de laadtijd kan ermee door. Dat heeft mede te maken door het relatief kleine accupakket, waardoor de actieradius redelijk beperkt is. Voordelen zijn de relatief gunstige leaseprijs en de lage bijtelling.

BMW i3 120Ah (I01)

Catalogusprijs: € 42.144

Fiscale prijs: € 40.493

Leaseprijs: € 620 per maand

Jazeker, voor het geld dat je kwijt bent aan een reguliere auto, kun je ook kiezen voor een echte BMW met achterwielaandrijving en een koolstofvezel monocoque. De BMW i3 gaat al wat langer mee, maar dat zie je niet direct aan het exterieur af. Ook het interieur is nog altijd zeer modern. Je merkt dat de auto een klasse hoger staat dan, eh, alles uit het lijstje eigenlijk. Dit is gewoon een kwaliteitsproduct. De BMW is wel een (half) maatje kleiner: smaller en korter. De i3 is wat logischer ingedeeld qua ruimte. Qua prestaties scheelt het niet heel erg veel. De Kia is krachtiger, maar de BMW is véél (bijna 450 kg) lichter. Jazeker, zo’n e-Niro weegt meer dan 1.700 kg. Qua uitrusting doet de BMW het ook nog eens beter. Kortom, best wel een toppertje.

DS 3 Crossback E-Tense So Chic

€ 43.190

Fiscale prijs: € 42.290

Leaseprijs: € 635 per maand

Zo op papier is de DS 3 Crossback een goed alternatief. Qua aanschafprijs (en dus de bijtelling) is het verschil erg klein. Wel is de motor van de DS 3 aanzienlijk minder krachtig, 136 pk en 1.500 kg gaat nét, het koppel van 260 Nm valt iets tegen. Daarbij is het verbruik redelijk hoog en de range niet al te denderend: 320 km. Dat zijn bijna e-Golf waarden. Qua uitrusting is de DS 3 in deze uitvoering niet verkeerd, maar weelderig is het ook niet. Daar staat wel tegenover dat het een vlot model is om te zien en ook het interieur is erg fris vormgegeven. Gezien de kosten en de geboden techniek moet je wel echt gecharmeerd zijn van het uiterlijk. Zo niet dan zijn er betere opties.

Kia e-Soul DynamicLine (SK3)

Catalogusprijs: € 42.995

Fiscale prijs: € 42.040

Leaseprijs: € 660 per maand

Een Kia met een Kia vergelijken. Kan dat? maar natuurlijk! Heel kort door de bocht, de aandrijflijnen zijn exact gelijk. Dus ook hier het krachtige 64 kWh-accupakket. De prestaties zijn dan ook identiek als het aankomt op verbruik, laadtijden, acceleratie en topsnelheid. de Kia Soul is echter meer funky qua uiterlijk. De auto heeft een Nissan Cube-esque uitstraling en dat bedoelen we positief. Het is een polariserend exterieurdesign, maar saai is de auto absoluut niet. Tevens gaat het niet ten koste van het praktisch gemak, want qua ruimte doet ‘ie óók niet onder voor de e-Niro. Op de bagageruimte na dan, want met 315 is die bij de e-Soul aanzienlijk krapper. De e-Soul is wat lichter dan zijn broer, maar met 1.650 kg nog altijd een dikzakje.

Opel Ampera-E Business +

Catalogusprijs: € 44.799

Fiscale prijs: € 43.649

Leaseprijs: € 760 per maand

Wat is het toch met de Opel Ampera? De eerste generatie was een plug-in hybride in een periode dat dieseltjes en gewone hybrides goed genoeg waren voor een lage bijtelling. Qua verkopen zat er meer in het vat. Hoe zit dat bij de Ampera-E? Nou, eigenlijk verdient deze auto wat meer aandacht van het kopende, eh, leasende publiek. Qua specificaties zit ‘ie dicht bij de Niro. De Ampera-E ziet er wat vlotter uit en heeft een fraaier interieur. Het nadeel met de Ampera is dat de range kleiner is en dat met name het snelladen langer duurt. Qua prestaties en uitrusting zit het meer dan snor.

YOLO: Tesla Model 3 Standard Range Plus

Catalogusprijs: € 48.980

Fiscale prijs: € 48.980

Leaseprijs: € 780 per maand

De tesla Model 3 wordt door velen genoemd als de eerste betaalbare elektrische auto. Dat is dus niet helemaal waar, want de Model 3 is behoorlijk prijzig. Zowel in aanschaf als leaseprijs is de goedkoopste Model 3 niet super goedkoop. Nu moeten we daarbij aantekenen dat de Model 3 aanzienlijk meer auto is dan de rest in dit lijstje. De Model 3 is langer en breder en biedt aanzienlijk meer binnenruimte. Ook rijdt de auto uit de kunst. De prestaties zijn nog altijd indrukwekkend: in 5,6 seconden zit je op de 100 km/u en 225 km/u is mogelijk. Kortom, de Tesla acteert een volle klasse (eigenlijk twee) hoger dan de Kia. Ook is er nog geen echt alternatief van de premium merken. Nadelen zijn er ook: het is om een of andere gekke reden een sedan met een opening waar een Golf 1 Cabrio rijder niet jaloers op zou zijn. De aankleding is vrij sober voor zijn klasse, maar in dit overzicht echt wel voldoende. Het grootste nadeel is dat werkelijk iedereen er al in rond rijd. Oh ja, je moet weg zijn van een interieur met niets erin en een aantal ergonomische missers. Wel even kiezen voor een interessante wrap en leuk setje wielen: vind je ‘m sneller terug.

