Italiaanse grootmeester verlaagt zijn niveau drastisch

We leven in spannende tijden. Iedereen wil tegenwoordig in een grote, snelle, luxe en hoge auto rijden. Die vier wensen zorgen ervoor dat je automatisch enorm vervuilend bezig bent. Middels geknepen verbandingsmotoren, PHEV-oplossingen en elektromotoren kunnen we de schade beperken.

Maar rijden we niet gewoon in compleet de verkeerde voertuigen als het milieu ontzien ons ding is? Enfin, dat zijn dan dingen waar ondergetekende zich mee bezighoudt alvorens de verrassend economische gietijzeren diesel van de 159 duurtester wordt aangeslingerd. Die gedachten komen ook vanuit een bepaalde traditie: Porsche maakt sportwagens met de motor aan de verkeerde kant. Lamborghini maakt extroverte supercars. TVR maakt je auto af, zij het zo’n drie jaar na datum van aanschaf.

Waar we altijd zeker van konden zijn was dat Pininfarina koetswerken briljant zijn. De Italiaanse grootmeester is hofleverancier van Ferrari en heeft een ontelbaar aantal kunstwerken op zijn naam staan. Nu Ferrari steeds vaker zelf auto’s ontwerpt, gaat Pininfarina ook auto’s bouwen. Hun eerste wapenfeit is de Battista (afbeelding boven). Een elektrische supercar met 1.900 pk. Ook al wordt de motor aangedreven door een distillaat van aardappelen en bieten, een beeldschone supercar met 1.900 pk is altijd goed nieuws.

Maar er komt minder goed nieuws bij, aldus het Britse AutoExpress. Naar het schijnt wil Pininfarina elk jaar een nieuwe auto introduceren (afbeelding boven). Voor volgend jaar staat er vermoedelijk een concurrent gepland voor de Lamborghini Urus. Het is de bedoeling dat de crossover van Pininfarina aanzienlijk betaalbaarder zal zijn dan de Battista (die 2.000.000 euro moet gaan kosten). Reken op een kleine 3 vóór belastingen.

Pininfarina zal samenwerken met Benteler en Bosch voor een compleet nieuw platform (afbeelding onder). Uiteraard is deze auto ook geheel elektrisch. Het accupakket (100 kWh tot 125 kWh) is zeer laag geplaatst, voor een laag zwaartepunt. Op elke as zal dan een enorm krachtige elektromotor de wielen voorzien van aandrijving. Op een volle lading moet je 600 km kunnen halen. Dat klinkt op zich niet verkeerd.

Daarbij, als er iemand een auto fraai kan ontwerpen, zijn het de dames en heren bij Pininfarina wel. Een duidelijk bewijs is de Pininfarina K350 Concept (afbeelding onder).

