Vettel remt de Leclerc-hypetrein een beetje af

Een ‘out of character move’, zo kan je het best classificeren dat Ferrari voor dit seizoen besloot om jong talent Charles Leclerc naast Sebastian Vettel te zetten in de pitbox. We waren de afgelopen jaren van het team gewend dat ze alleen maar naar ervaren rotten keken als het aankwam op het invullen van de racezitjes. Vettel, Alonso, Raikkonen en Schumacher waren de mannen waar de Scuderia het van moest hebben, althans dat dacht men in Maranello. De laatste keer dat de strategie het gewenste resultaat opleverde ligt echter alweer bijna twaalf jaar achter ons, toen Raikkonen de titel pakte in de laatste race van het seizoen.

En dus werd, voor het eerst sinds Felipe Massa zijn debuut maakte na een jaar Sauber en een jaar testwerk, een veelbelovende doch onbewezen jonge hond in het rood gehesen. Met iets van succes zou je kunnen zeggen, want na een moeilijk begin van het seizoen heeft Charles Leclerc zich volgens velen nu de rol van eerste man in het team aangemeten. De Monegask heeft twee races achter zijn naam staan in vergelijking met Vettels enkele zege, maar zeker ook in de kwalificaties laat LEC Vettel er oud uitzien. Het doet velen de vraag stellen of Leclerc aantoont dat Vettel ‘over the hill’ is, zoals Prost dat deed bij Lauda en Senna later bij Prost. F1 is net als vele sporten toch een beetje een young man’s game.

De inmiddels 32-jarige Vettel wil echter nog niet capituleren, noch in gevecht met de tijd, noch in gevecht met Leclerc. De Duitser heeft dit weekend aangegeven dat hij nog toekomst ziet voor zichzelf bij Ferrari, ondanks dat voormalig mentor Helmut Marko dat niet meer doet. Tevens deelt hij een klein plaagstootje aan Leclerc uit, door op de vraag of Charles zijn beste teamgenoot tot nu toe is het volgende te antwoorden:

Ik denk dat het niet eerlijk is om dat te zeggen, het is nog te vroeg. Natuurlijk, hij is jong en snel, niemand twijfelt daaraan. Maar dit is pas zijn tweede jaar in de F1. Bovendien kan je het nooit goed vergelijken omdat je dan Mark, Kimi, Vitantonio en Bourdais in dezelfde auto moet zeggen op hetzelfde moment.

Wie weet, misschien is Bourdais wel sneller dan Leclerc? En wat zou Quick Nick ervan vinden dat Vettel vergeten heeft dat hij ooit debuteerde voor BMW Sauber naast hem? Laat jouw bespiegelingen hierover los, in de comments!